Bemanning- och rekryteringsplanerare
2026-01-09
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
Vi på Resurscenter söker dig som brinner för bemanningsprocesser och gillar mötet med andra människor. Tillsammans är vi en serviceenhet för Härjedalens kommun i bemanningsprocess genom att se till att rätt person, med rätt kompetens, i rätt tid arbetar i verksamheten. Du som bemanning- och rekryteringsplanerare har därför en viktig roll för att verksamheten ska fungera.
Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Som bemanning- och rekryteringsplanerare vid Resurscenter i Härjedalens kommun kommer detta vikariat att ha ett särskilt fokus på rekrytering av vikarier till kommunens verksamheter. Att arbeta som bemanning- och rekryteringsplanerare på HR-avdelningen och enheten Resurscenter i Härjedalens kommun innebär snabba förändringar och höga krav på att rätt personal bokas in på rätt uppdrag.
Vi ansvarar för att lösa kort- och långtidsfrånvaro och att vid behov rekrytera nya timvikarier till verksamheterna. Du arbetar med hela rekryteringsprocessen från ax till limpa och du behöver vara bekväm i att på egen hand hålla intervjuer och ta referenser. Till hjälp använder vi oss av programvaran TimeCare för bemanningsplanering och programvaran Webcruiter för rekrytering .
Utifrån din roll som bemanning- och rekryteringsplanerare kan du också komma att involveras i utvecklingsarbeten eller uppföljning av resultat kopplat till bemanning och rekrytering. Det är ett spännande och utvecklande arbete där den ena dagen inte är den andra lik.
Arbetsort är Sveg med möjlighet till distansarbete.KvalifikationerKvalifikationer
• Goda kunskaper i Officepaketet samt datorvana.
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Meriterande:
• Dokumenterad erfarenhet av försäljning samt arbetslivserfarenhet från bemannings-/rekryteringsbranschen.
• Erfarenhet inom kundbemötande, administration och/eller koordinering.
Önskvärt:
• Erfarenhet av systemen TimeCare och Webcruiter.
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
• Du är utåtriktad och har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer, med en väl utvecklad förmåga att samarbeta med andra såväl internt som externt.
• Du är analytisk, strukturerad och van vid att arbeta med parallella uppgifter då vi löpande anpassar oss efter våra verksamheters behov och önskemål.
• Du håller en hög servicenivå, trivs med ansvar, vågar tänka själv och är trygg i att fatta egna beslut
• Du är lösningsorienterad, orädd inför nya utmaningar och kundsituationer och tycker det är roligt och utvecklande med digitalisering.
• Du är målinriktad, stresstålig och van att arbeta i ett högt tempo.
Resurscenters motto är "Vi gör varandra bra" och vi stödjer och stöttar varandra inom teamet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en möjlighet att utvecklas inom Härjedalens kommun tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor på Resurscenter.
Som bemanning- och rekryteringsplanerare på Härjedalens kommun kommer du få goda erfarenheter av koordinering och planering av personal på både kort och lång sikt. Du kommer bli riktigt vass på arbetstidslagen, centrala avtalet "Allmänna bestämmelser", bemanningsprocesser och problemlösning.
Vi erbjuder även friskvårdstimme och friskvårdspeng för att uppmuntra till en hälsosam livsstil.
Om vi väckt ditt intresse ser vi fram emot din ansökan! Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Kontaktinformation
Rikard Mattsson, Enhetschef, 0680-16302, rikard.mattsson@herjedalen.se
Catarina Månsson, Ombud Vision, 0680-16352 , catarina.mansson@herjedalen.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
