Behovsanställd termalarbetare
2025-10-10
Vi söker nu terminalarbetare till vårt distrikt i Malmö för arbete på timmar vid extra behov. Är du en noggrann och lösningsorienterad person som trivs med ett tempofyllt och utmanande arbete? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Tjänsten är hos vår kund som jobbar med sortering av paket och gods samt lossning och lastning av lastbilar. Arbetet kan vara ganska fysiskt krävande så du bör motiveras av att arbeta med kroppen.
Ansvarsområden
Arbetet kommer att vara hos kundens gods och paketavdelning, vilket ställer höga krav på service och noggrannhet. Du måste även vara beredd på att det förekommer arbetstider som är både på dagtid, eftermiddagar och nätter samt kunna hoppa in på kort varsel. Om du har vana att köra motviktstruck är det väldigt meriterande. Vi ser gärna att du kan jobba minst 3 pass i veckan.Kvalifikationer
För att kunna vara aktuell för denna tjänst krävs det att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, men även följande:
Erfarenhet inom lager och terminal
Truckkort
Körkort och tillgång till bil
Svenska i tal och skrift
Kunna arbeta tungt
LogistikkunskapOm företaget
Randstad
Randstad
