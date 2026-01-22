Behörighetsadministratör inom Behörighetsadministrationen i Uppsala
2026-01-22
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Verksamhetsområde Säkerhet har ansvaret för ledning, styrning, samordning och uppföljning av säkerhetsarbetet inom Försäkringskassan. Verksamhetsområdets ansvar inrymmer bland annat informationssäkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap, sektorsansvar, incidenthantering och behörighetsadministration. Säkerhetsarbetet utgår från Försäkringskassans ledningssystem för säkerhet, vilket verksamhetsområdet också ansvarar för att utveckla och förvalta.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi aktivt arbetar med värdegrundsfrågor, hälsa och för en bra balans mellan jobb och fritid. Exempelvis friskvårdstimmar, friskvårdsbidrag och förmånliga semesteravtal med mera.
Kontoret ligger i nya, trevliga och ljusa lokaler där du har närhet till centralstationen.Du blir en del av cirka 35 medarbetare fördelade på två kontor. Teamet präglas av laganda, prestigelöshet och gemenskap. Hos oss hjälps alla åt för att tillsammans nå resultat som skall vara till bästa möjliga värde för dem vi stöttar. För att du skall få de bästa förutsättningar för arbetet kommer du erbjudas en gedigen introduktion och stöd av en handledare.
Informationssäkerhet
Alla medarbetare inom verksamhetsområde Säkerhet har en primär inriktning inom något av våra ansvarsområden. Som behörighetsadministratör ingår du i området behörigheter och tjänsten är i första hand inriktad på arbete inom informationssäkerhetsområdet.
Administration, service, IT
Som behörighetsadministratör skapar du mervärde för verksamheten genom att ge administrativt stöd gällande behörigheter. Du registrerar, förändrar och återtar behörigheter i Försäkringskassans system där du kontrollerar att beslut om behörighet är fattade i enlighet med gällande regelverk. Med kunden i fokus utför du dina arbetsuppgifter som ibland förutsätter egna ställningstaganden och snabba leveranser. Du levererar service och information till våra kunder, som finns både inom och utanför Försäkringskassan, via de kanaler som finns i verksamheten. Detta innefattar telefon, ärendehanteringssystem och e-post. En viktig uppgift är att bidra till ökad kunskap hos kunden kring rättigheter och skyldigheter inom behörighetsadministrationen. Detta för att medverka till att stärka kundens förståelse och insikt i Försäkringskassans informationssäkerhetsarbete.
I dina kontakter med kund är många ärenden av komplexare karaktär där det ställs krav på en god förmåga att lösa problem. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. Omväxlingen i det dagliga arbetet är stor. Förutom handläggning och support av behörigheter i ett stort antal IT-system, så jobbar vi regelbundet med förbättrings- och utvecklingsaktiviteter. Vi erbjuder ett utmanade arbete med stort ansvar och frihet i samarbete med kollegor och kunder. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som:
• har slutbetyg från gymnasiet med IT-inriktning eller erfarenhet/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• har goda IT-kunskaper
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet av att arbeta i en helpdesk, exempelvis med IT-support
• har erfarenhet från arbete i verksamhet som administrerar behörigheter
• har erfarenhet av verksamhet som arbetar med ständiga förbättringar
• har erfarenhet att även kunna arbeta självständigt och ta egna beslut inom ansvarsområdet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Anställs i yrkesrollen Administrativ handläggare. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. I den här rekrytering kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Tjänsten kräver abete på plats på kontoret i Uppsala.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Ulrika Bäcklund, 010-111 49 46 eller Thomas Stenlund, 010-113 70 55 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Dajana Rojas, dajana.rojas@forsakringskassan.se
, 010- 113 97 40 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Timmy Lindqvist, 010- 115 33 79. Saco-S: Karoline Mellgren, 010- 116 93 36. Seko: Johanna Grundström 010- 115 30 44.
Välkommen med din ansökan senast den 5 februari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
