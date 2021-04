behörig lärare i Sve1& Sva1 - Hermods AB - Gymnasielärarjobb i Stockholm

Hermods AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm2021-04-15Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning.Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.Din utmaningSom Lärare i SVA1 och SVE1 inom yrkesutbildningen Vård och omsorg på Hermods Södra i Stockholm, undervisar du deltagare i svenska språket i samverkan med våra yrkeslärare. Meningen är att eleverna ska få arbeta med SVE1/SVA2 integrerat och parallellt med kurser som används i vård och barnskötarutbildningarna. Även fristående kurser och distanskurser i svenska och yrkeskurser inom vård eller barn & fritid kan ingå, samt även stöd i svenska.Din profil:Behörig lärare i SVE1 (120hp) och SVA1 (90hp), samt med dokumenterad erfarenhet om minst 3 år inom läraryrket.Gärna erfarenhet och eller utbildning inom vården eller barnomsorg.Minst ett års dokumenterad erfarenhet av vuxenundervisning, eller undervisning av "unga vuxna" i SVE1 och SVA1. Det kan till exempel vara erfarenhet från gymnasieskola, Komvux, arbetsmarknadsutbildningar, SFI, Folkhögskola eller Yrkeshögskola.Erfarenhet av fjärr-, och eller distansundervisning.Vi erbjuder digVårt mål är att alla hittar sina styrkor i sin yrkesroll och att ständigt utmanas för att utvecklas vidare och nå sin fulla potential. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora. Bli en del av vårt samhällsbyggande där kunskap, engagemang och drivkraft blandas med vilja till utveckling och prestigelöshet!AnställningsformTillsvidareanställning erbjuds vid full behörighet. Omfattning: heltid. Placering på Söder i Stockholm. Uppdraget startar snarast möjligt.Varmt Välkommen med din Ansökan!Urval och intervjuer kommer att ske löpande så skicka in din ansökan idag. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.utan sök tjänsten via länken för workbuster nedan.Vill du veta mer är du välkommen att kontakta mig, rektor Annika Strömberg. annika.stromberg@hermods.se eller Sophia Logrell på sophia.logrell@hermods.se Varaktighet, arbetstid2021-04-15Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Hermods AB5695408