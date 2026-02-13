Behandlingssekreterare Gammelbo
2026-02-13
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bergsmansgården tar emot icke skolpliktiga flickor. Vi har verksamhet i Fjugesta, tre mil väster om Örebro och en satellitenhet i Granhult, 3 mil norr om Lindesberg. Flickorna kommer till oss för att de har psykosocial problematik samt problem med kriminalitet eller drogmissbruk.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som behandlingssekreterare på SiS Bergsmansgårdens ungdomshem får du ett varierande och spännande arbete. Som behandlingssekreterare ansvarar du för dokumentation och behandlingsplanering i samråd med ungdom, socialtjänst och övriga funktioner i behandlingsteamet, tex. psykolog, sjuksköterska osv. I rollen förväntas du hålla i planering, kontakt med interna och externa aktörer för att driva ungdomarnas ärenden mot ett självständigt liv efter placering. Du kommer även att planera och leda institutionernas behandlingskollegium, samt vägleda behandlingspersonal mot vård- och behandlingsmålen i det dagliga arbetet. Detta ställer höga krav på självständighet, förmåga att prioritera och driva processer framåt.Tjänsten innebär arbete i team med andra funktioner såsom psykolog, lärare, behandlingspedagoger m.fl.Kvalifikationer
Arbetet ställer stora krav på den personliga lämpligheten, inte minst vad gäller bemötande. Du ska ha ett genuint intresse för behandlingsarbete, grundmurad positiv människosyn och förmåga att möta människor i utsatta situationer samtidigt som du har förmågan att hålla en hög säkerhetsmedvetenhet. Du måste vara flexibel och prioritera arbetsuppgifter då verksamheten kan skifta fort. Vidare behöver du ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.Kompetenser
• Högskoleexamen om minst 210hp inom samhälls-/beteendevetenskap t.ex. socionomexamen, eller högskoleexamen 180 hp inom
beteendevetenskap, eller annan högskoleutbildning som bedöms uppfylla SiS riktlinjer om kompetenskrav för samordnande/planerande
behandlingsarbete.
• Kunskap och erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar
• B-körkort är ett krav.
Meriterande:
• Tidigare arbete inom tvångsvård, utredning samt myndighetsutövning
• Erfarenhet av att leda personal och processer.
• Kunskap av lagstiftning inom SoL och skolans verksamhet.
• Erfarenhet av samverkan med olika myndigheter.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
