Behandlingssekreterare
2025-10-06
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Team våld i nära relation är en specialiserad verksamhet inom Individ- och familjeomsorgen. Vi erbjuder stöd och behandling till vuxna och unga som är utsatta för våld, till barn som har bevittnat våld samt till vuxna och unga som använder våld mot en partner eller i en partnerliknande relation. Arbetet bedrivs genom stöd och behandling samt praktiska insatser- alltid med individens behov som utgångspunkt. Stödet vi erbjuder sker i form av motiverande, bearbetande och behandlande samtal både individuellt och i grupp.
Team våld i nära relation arbetar också med att sprida kunskap om våldet och dess konsekvenser till allmänhet och samarbetspartners.. På så sätt vill vi bidra till att fler vågar prata om våldet och söka hjälp.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, beteendevetare eller har annan examen som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med behandlande samtal, och om du har arbetat med praktiskt stöd till personer som befinner sig i en sårbar situation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för uppdraget.
Som medarbetare hos oss planerar och organiserar du ditt arbete strukturerat, tar stort ansvar för dina uppgifter och främjar samarbete såväl internt som externt. Du är lyhörd, bygger förtroendefulla relationer och möter människor i svåra livssituationer med respekt och omtanke. Du tar initiativ, skapar och underhåller kontakter, arbetar prestigelöst mot gemensamma mål och kan förmedla din kunskap till andra.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till att öka trygghet och bryta våldscykler.
• Ett kompetent och engagerat team med kontinuerlig handledning och kompetensutveckling.
• Tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
• Anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal.
Vi tillämpar flextid. Huvudsaken av din arbetstid är på dagtid men visst kvällsarbete kan förekomma. B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
