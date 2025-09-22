Behandlingssekreterare
2025-09-22
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Hornö tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot män med psykisk ohälsa och män med utagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
I arbetet som behandlingssekreterare kommer du i första hand att ansvara för ett 10-tal klienters behandlingsplanering under LVM-tiden och dokumentation kring detta. I nära samarbete med klienterna, socialtjänsten och personalen på Hornö bevakar du att klienten får så relevanta behandlingsinsatser som möjligt. I förekommande fall kommer du även att skriva SiS LVM utredningar gällande "dina" klienter. I viss mån ingår även att åka på resor, se till att regler och rutiner efterföljs samt vara behjälplig med avdelningsarbete vid behov.Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan akademisk utbildning om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer likvärdig, är ett krav. Det är meriterande om du arbetat med behandling inom missbruksvård, psykiatri eller liknande. Vi söker dig som är en god förebild för våra vuxna klienter, vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Du kan arbeta metodinriktat och har förmåga att utifrån klientens beskrivna situation kunna analysera och förstå sammanhang och utifrån detta arbeta fram lämpliga behandlingsinsatser. Du förstår vikten av ett trevligt bemötande och att bygga professionell relation med klienter. God samarbetsförmåga med klienter, medarbetare och samarbetsparter är av yttersta vikt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är även viktigt att du som person kan agera gränssättande och arbeta strukturerat. Vidare är det viktigt att kunna arbeta självständigt och engagerat samt bidra till vår gemensamma arbetsglädje. Körkort B fordras.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 13 oktober 2025.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9519852