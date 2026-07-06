Behandlingssamordnare till Dalaidyllen Vik HVB
Dalaidyllen Barn och unga AB / Socialsekreterarjobb / Hedemora Visa alla socialsekreterarjobb i Hedemora
2026-07-06
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Om Dalaidyllen
Dalaidyllen bedriver idag HVB-verksamhet och konsulentstödd familjehemsvård. Sedan starten har vi utvecklat våra verksamheter med målsättningen att erbjuda barn och unga en trygg, professionell och sammanhållen vård där relationer, struktur och kvalitet står i centrum.
Nu öppnar vi Dalaidyllen Vik HVB i Vikmanshyttan – ett nytt HVB-hem för barn och unga mellan 9 och 14 år.
Vi söker därför en behandlingssamordnare som vill vara med från början och bidra till att forma verksamheten.
Hos oss arbetar behandlingspedagoger, behandlingssamordnare, psykolog, sjuksköterska och läkare tillsammans. Vi tror på ett nära samarbete mellan professioner, korta beslutsvägar och ett ledarskap som är närvarande i vardagen.
Vi tror att hög kvalitet skapas genom kunskap, samarbete och ett genuint engagemang för varje barn.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som behandlingssamordnare ansvarar du för att samordna och utveckla det dagliga behandlingsarbetet. Du håller ihop behandlingsprocessen för varje barn och säkerställer att arbetet bedrivs strukturerat, följer verksamhetens metoder och utgår från barnets individuella behov.
Du arbetar nära föreståndare, verksamhetens ledning, psykolog och behandlingspedagoger. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med ett nära arbete i verksamheten. Ena dagen leder du en behandlingskonferens eller följer upp en genomförandeplan, nästa dag finns du ute i verksamheten och stöttar en behandlingspedagog i en konkret situation.
Du ansvarar för att skapa kontinuitet i behandlingen, stödja behandlingspedagogerna i metod och bemötande samt, tillsammans med föreståndare och ledning, säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftning, föreskrifter, riktlinjer och verksamhetens arbetssätt.
Du har också ett nära samarbete med socialtjänst, vårdnadshavare, skola och andra viktiga samverkansparter.
Hos oss kommer du bland annat att
samordna och kvalitetssäkra behandlingsarbetet
upprätta, följa upp och revidera genomförandeplaner
handleda och stödja behandlingspedagogerna i metod, bemötande och praktiskt behandlingsarbete
genomföra behandlings- och motivationssamtal
planera och leda behandlingskonferenser
hålla uppföljningsmöten med socialtjänsten
planera umgängen och återkoppla till vårdnadshavare och nätverk
upprätta månadsrapporter och slutrapporter tillsammans med psykolog och föreståndare
bidra till verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vi tror att du kommer att trivas hos oss om...
• du uppskattar att arbeta tillsammans med andra och ser värdet av att olika professioner kompletterar varandra.
Du är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt förhållningssätt och förstår att relationer byggs över tid. Du tycker om att ta ansvar, har lätt för att skapa förtroende och trivs i en roll där du får kombinera struktur med mänskliga möten.
Du är också nyfiken och vill fortsätta utvecklas. Hos oss är det naturligt att diskutera arbetssätt, dela erfarenheter och tillsammans utveckla verksamheten.
Vi tror inte att någon är färdiglärd. Därför söker vi medarbetare som vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng, exempelvis socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning
erfarenhet av behandlingsarbete med barn och unga
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
B-körkort.
Meriterande
KBT steg 1
Motiverande samtal (MI)
Traumamedveten omsorg (TMO)
Lågaffektivt bemötande
erfarenhet av HVB
erfarenhet av BBIC
erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vad kan du förvänta dig av oss?
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Du blir en del av en organisation med nära ledarskap, korta beslutsvägar och ett tvärprofessionellt team där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder:
en central roll med stort inflytande över verksamhetens utveckling
förtroendearbetstid
individuell lönesättning
kollektivavtal enligt Almega Vårdföretagarna, bransch E
handledning och kompetensutveckling
möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Anställningsvillkor
Heltid.
Förtroendearbetstid.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Utdrag ur Polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi tror att riktigt bra behandling börjar med riktigt bra människor. Känner du igen dig hoppas vi att du vill vara med och forma nästa kapitel i Dalaidyllens resa.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobbansokan@dalaidyllen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingssamordnare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalaidyllen Barn och unga AB
(org.nr 559533-2833), http://www.dalaidyllen.se
Angersteinvägen 1 (visa karta
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776 70 VIKMANSHYTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9993050