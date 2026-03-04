Behandlingspersonal till Lejongårdar HVB
Human Support Lejongårdar AB / Behandlingsassistentjobb / Laholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Laholm
2026-03-04
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human Support Lejongårdar AB i Laholm
, Helsingborg
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Om Företaget: Lejongårdar är en etablerad organisation som är dedikerad till att erbjuda boendestöd och behandling för personer med olika utmaningar och behov. Vi är på jakt efter engagerad och kompetent behandlingspersonal som vill vara med och forma framtiden för vårt stödboende. Vår organisation strävar efter att skapa en trygg och stöttande miljö där våra klienter kan växa och utvecklas.
Krav på Sökande: Vi söker individer med följande bakgrund och erfarenhet:
Utbildning inom området, exempelvis beroendeterapeut, behandlingspedagog, psykosocial behandlare eller motsvarande.
Har erfarenhet av behandlingsarbete i målgruppen människor med missbruks- och kriminalitetsproblematik. Kunskap och förståelse för klientgruppen samt förmåga att arbeta professionellt och självständigt. Fördelar om det finns utbildning och erfarenhet av att arbeta med behandlingsinsatser som exempelvis: Trauma, PTSD, Kriminalitetsprogram, KBT, DBT, 12-steg eller annan missbruksbehandling.
Stark betoning på personlig lämplighet och förmågan att skapa meningsfulla relationer med klienterna.
En stark övertygelse om vikten av bra bemötande och kvalitativa, individanpassade insatser.
Förmåga och vilja att ta eget ansvar för den dagliga planeringen och utförandet av arbetet i verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som behandlingspersonal kommer följande arbetsuppgifter ingå:
Individuell behandling och stöd till våra klienter: Du kommer att vara direkt involverad i att erbjuda individuell behandling och stöd till våra klienter. Detta inkluderar att genomföra terapeutiska sessioner, bedöma deras behov och mål samt att tillsammans med boendestödjare utforma behandlingsplaner/insatser som är anpassade till varje individs unika behov.
Gruppbehandling och aktiviteter: Utöver individuell behandling är du också ansvarig för att leda och delta i gruppbehandlingssessioner och aktiviteter. Dessa kan inkludera stödgrupper, workshops eller andra aktiviteter som främjar gemenskap och återhämtning.
Utvärdering och uppföljning av klienters framsteg: Du kommer att ha en viktig roll i att utvärdera och kontinuerligt följa upp klienternas framsteg. Detta innebär att du måste dokumentera och bedöma deras utveckling över tiden, identifiera eventuella hinder och justera behandlingsplaner efter behov.
Samarbeta med övriga professionella: Ett nära samarbete med Kriminalvården och Socialtjänsten är avgörande. Ni måste tillsammans utveckla och implementera behandlingsplaner som är i linje med klientens individuella mål och behov. Kommunikation och samarbete är nyckeln till en samordnad vård och stödinsatser.
Dokumentation och rapportering: Noggrann journalföring och dokumentation av dina insatser, klienters framsteg och eventuella händelser/utmaningar är en viktig del av arbetet. Du måste kunna producera rapporter och dokument som stöder en effektiv uppföljning och utvärdering av klienternas vård.
Arbetstid: Du arbetar enligt ett sexveckorsschema så det förekommer arbete under kvällar, helger och nätter.
Förmåner: Vi erbjuder våra medarbetare:
En stöttande arbetsmiljö och möjlighet till professionell utveckling.
En meningsfull och utmanande tjänst där du kan göra verklig skillnad i människors liv.
Konkurrenskraftig lön och förmåner, inklusive friskvårdsbidrag.
En fantastisk arbetsgrupp med gemensamma värderingar om respekt, välbefinnande, engagemang, delaktighet och lika värde.
Om Oss: Lejongårdar är en etablerad organisation med verksamhet i Skåne och Halland. Vi erbjuder hela vårdkedjan, HVB-hem, LARO-mottagningar, stödboende och familjehem för barn, ungdomar och vuxna. Vår målsättning är att erbjuda god och säker vård med ständig förbättring, kontinuitet, tillgänglighet och hög kvalitet. Med 30 års erfarenhet av att arbeta med missbruk, samsjuklighet och psykiatriska diagnoser, strävar vi efter att skapa förutsättningar för klienternas behov, välbefinnande, meningsfullhet och trygghet.
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum. Om du är redo att göra verklig skillnad och tror att du är rätt person för den här tjänsten, skicka din ansökan omgående. Ansökan bör inkludera ditt CV och ett personligt brev där du beskriver hur din erfarenhet och kompetens matchar kraven i annonsen.
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad och kvalificerad Behandlingspersonal till vårt team. Om du har några frågor eller vill ha mer information, kontakta Sandra Ekberg, sandra.ekberg@lejongardar.se
.
Vi ser fram emot din ansökan och att ha dig med i Lejongårdar-teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5879498-1874406". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Support Lejongårdar AB
(org.nr 556446-4211), https://lejongardar.teamtailor.com
Skogaby (visa karta
)
312 93 LAHOLM Arbetsplats
Lejongårdar Jobbnummer
9777782