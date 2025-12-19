Behandlingspedagog sommarvikariat
(Sommar)-jobba för en bra dag. Varje dag.
Låt en del av din sommar få betyda något på riktigt. Ett sommarjobb på Växjö kommun kan göra verklig skillnad. Inte minst för dig själv. Ta chansen att prova på arbetslivet och lära känna nya människor - både jämnåriga och några av oss drygt 7 000 medarbetare.
Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Novus är ett behandlingsboende med målgrupp 18 år och uppåt med missbruksproblematik. Boendet består av två sektioner indelade i uppsökande verksamhet/insluss och en sektion med traditionell missbruksvård som innefattar samsjuklighet. Vår behandlingsbas är MI, Återfallsprevention, Affektskola och Seeking Safety. Boendet omfattar 13 platser med personal dygnet runt.
Sjöliden är en dagverksamhet som erbjuder daglig sysselsättning för personer i ett aktivt missbruk. Sysselsättningen kan utformas på olika sätt utifrån deltagarens behov, förutsättningar och önskemål.
Vi söker sommarvikarier/timvikarier till Novus och Sjöliden.
Som behandlingspedagog kommer du att arbeta med att skriva journal och dagliga minnesanteckningar. Delta i de vardagliga sysslor som finns på boendet t.ex. matlagning, städ m.m. Du ska delta i aktiviteter tillsammans med de boende och arbeta med social träning.
Novus är bemannat dygnet runt och vi söker behandlingspedagoger som vill arbeta dag- och kvällstjänstgöring samt vaken natt på boendet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning alternativt studerar till socionom, socialpedagog, polis eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete.
Arbetet kräver att du är lyhörd, flexibel och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån de behov som uppstår. Du måste kunna arbeta självständigt men också kunna samarbeta med övriga i personalgruppen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
