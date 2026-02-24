Behandlingspedagog/socialpedagog sökes!
Ungdomsvård i Sverige HB / Behandlingsassistentjobb / Tierp Visa alla behandlingsassistentjobb i Tierp
2026-02-24
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ungdomsvård i Sverige HB i Tierp
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en naturnära och engagerad behandlingsmiljö där du bidrar till att göra stor skillnad för våra ungdomar? Då är vår arbetsplats något för dig.
Kolbacken HVB ligger norr om Tierp, i ett mindre samhälle i en lantlig och lugn miljö.
Vi tar emot pojkar 13-17 år med beteendeproblematik som påverkar deras hälsa och utveckling negativt. Det kan handla om ungdomar som vistas i olämpliga miljöer, har begått enstaka brott, provat droger, uppvisar hotfullt eller normbrytande beteende.
Grunden för vårt arbetssätt är KBT med individuella behandlingsinslag som sker veckovis och genomförs strukturerat med hjälp av samtal, träningsområden och tydlig feedback.
Samverkan sker kontinuerligt med skola, socialtjänst och vård.
Vi söker dig som har:
• en eftergymnasial utbildning; socionom, beteendevetare, behandlingspedagog /socialpedagog
• arbetat med ungdomar med liknande problematik
• är trygg, strukturerad och relationsskapande
- har en god samarbetsförmåga, tycker om att arbeta i team samt har ett genuint engagemang för förändringsarbete
OBS, vi kommer bara behandla ansökningar där relevant eftergymnasial utbildning kan påvisas.
Provanställning tillämpas.
Kollektivavtal via Almega - Vårdföretagarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: linda@ssk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ungdomsvård i Sverige HB
Lancashirevävägen 26 (visa karta
)
819 40 KARLHOLMSBRUK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kolbacken HVB Jobbnummer
9759678