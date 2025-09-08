Behandlingspedagog och timvikarie till HVB
Noav AB / Behandlingsassistentjobb / Hörby
2025-09-08
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige
Vi utökar vår verksamhet, därför söker vi nu en behandlingspedagog och flera timvikarier!
Vi är ett litet HVB beläget i Hörby. Vi tar emot flickor och pojkar från 13 till 17 år med omfattande problematik.
Vi söker en behandlingspedagog som har stort intresse och fallenhet för behandlingsarbete. Du har förmågan att driva ditt eget arbete, men också att arbeta tätt med de andra i teamet, inom ramen för verksamhetens inriktning. Du är en lugn person med personlig mognad, som kan skapa trygghet och struktur för de placerade ungdomarna. Du skiljer på det personliga och det professionella, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändring. Du har förmåga att skapa goda relationer och förstå beteenden. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi arbetar strukturerat och målinriktat utifrån uppdrag från socialtjänsten. Du behöver kunna arbeta mot uppsatta mål, utvärdera och följa upp. Du kommer ha kontakt med socialsekreterare, familj och andra i ungdomens nätverk, likaså skola/sysselsättning. Du har en vilja att arbeta aktivt med ungdomarna för att skapa en meningsfull fritid. Vi värdesätter om du är intresserad av friluftsliv.
I arbetet som behandlingspedagog ingår också praktiska sysslor som matlagning, städning osv.
Du ska ha minst två års eftergymnasial utbildning inom området: socionom, socialpedagog, psykiatrisk omsorg, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning. Vidareutbildning inom området är meriterande. Du har utbildning/erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Vi vill att du har flera års erfarenhet av målgruppen i arbete på HVB, skola eller kommunal socialtjänst. Som timvikarie måste du vara under utbildning.
Du behärskar svenska i tal och skrift och är duktig på att dokumentera ditt arbete utifrån målet i uppdraget, gärna i Journal Digital. Vi förutsätter att du har god datorvana.
Vi vill helst att du är rökfri på arbetstid. Vi erbjuder bra villkor, kompetensutveckling, delaktighet, god arbetsmiljö och friskvård. Vi har kollektivavtal. Du arbetar på schema, dag, kväll och sovande natt vardag och helg.
Hör av dig med kort personligt brev och CV till verksamhetschef Mia Möller. Vi genomför löpande urval under ansökningstiden. För anställning hos oss krävs digitalt utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Via mail
E-post: mia.moller@noav.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Noav AB
(org.nr 559452-7045) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Mia Möller mia.moller@noav.se 076-5188400 Jobbnummer
9498562