Behandlingspedagog Bräckagården HVB
2025-09-08
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Bräckagården HVB är beläget lantligt i Fjärås utanför Kungsbacka. Vi är ett HVB som tar emot pojkar 14 år till och med 18 år i behov av akut placering. Bräckagården har 6 st platser för utredning samt kartläggning. Målgruppen är migrationsrelaterad stress och/eller psykosocial problematik.
Hos oss är tillsyn viktigt för att skapa trygghet och vi har vaken personal dygnet runt
Om rollen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Omvårdnad i form av direkt behandlingsarbete
Medverkan i utrednings- och kartläggningsarbete
Nätverkskontakter
Dokumentation- och utvecklingsarbete
Vi arbetar med evidensbaserade metoder och då främst MI, samt har lågaffektivt bemötande som grund och förhållningssätt.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på upp till 100%. Arbetet sker under dagtid, kväll, natt och helg. Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel och trygg. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
För att söka tjänsten krävs det (obligatoriskt) att du:
Är utbildad socialpedagog, socionom, behandlingspedagog eller har annan avslutad eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av behandlingsarbete
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
Har B-körkort
Det är ett plus om du har:
Goda språkkunskaper
Tidigare erfarenhet av målgruppen
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
