Behandlingspedagog
2026-05-21
Till vårt stödboende i Lindesbergs kommun söker vi dig med ett genuint intresse för personer som har en beroendesjukdom, oftast i kombination med andra svårigheter/ diagnoser.
I Lindesbergs kommun finns idag ett nyktert/drogfritt stödboende med 10 platser för personer från 21 år och uppåt. Stödboendet är placerat i lägenheter och finns inom gångavstånd till varandra. Vi har utökat antalet platser och tillsammans med andra viktiga samarbetspartner skapa ett bra klimat för att lyckas med uppdraget. Att personerna som bor där ska utvecklas och bibehålla nykterhet/drogfrihet för att på sikt slussas ut i egna boenden med en fungerande sysselsättning, ekonomi och socialt liv. Det är viktigt att vi hittar sätt att kvalitetssäkra verksamheten och att ge det bästa stödet utifrån evidens och forskning. Du kommer att vara en viktig kugge i det arbetet tillsammans med kollegor, klienter och andra samverkanspartners.
Kopplat till stödboendet så har vi också några lägenheter till ungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma utan behöver en trygg plats med ett stabilt och gott stöd, att stötta ungdomarna att bli självständiga individer med en bra bas på deras färd mot vuxenlivet.
Rent organisatorisk så kommer tjänsten att vara en del av Socialtjänsten inom individ och familj och tillhöra öppenvården som består av flertalet olika verksamheter och inriktningar. Öppenvården har medarbetare med stor kunskap, erfarenhet och som arbetat i många år med bland annat behandling vilket möjliggör intern handledning, men även tillgång till extern handledning. Vi har gemensamma dagar för planering, utbildning och arbetsplatsträffar.
För att vara aktuell att bo på stödboendet så är det en beviljad frivillig insats enligt Socialtjänstlagen, vilket ställer krav på samverkan mellan beslutande socialsekreterare och öppenvård. Det finns en boendesamordnare kopplat till stödboendet som stöd till boendet. Verksamheten behöver fortsätta utvecklas och det görs tillsammans med klienter, behandlare och personal.
Inom stödboende finns också behandlare som tillsammans med de boende och personal kommer att planera/behandla med fokus på en långsiktighet och personens enskilda behov utifrån beviljad insats.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-21Arbetsuppgifter
Arbetet innebär till stor del att finnas som stöttning och spindel i nätet för att skapa så goda förutsättningar som behövs för att klienterna ska bli en naturlig del av samhället, och möjlighet att påverka sitt liv och mående.
Arbetet kommer att vara oregelbundna arbetstider. Natt kommer att bemannas av andra i dagsläget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen och som har ett gott bemötande tillsammans med humor, värme och analytisk förmåga, men som också kan sätta gränser och stå för det som är bestämt även om det blir motstånd. Mycket av arbete kommer att ske i enskilda kontakter så det är viktigt att du har eget driv, kan arbeta självständigt men ändå arbeta som ett team runt den som är beviljad insats. Vi ser att du har god förmåga att samtala och stötta, erfarenhet av att dokumentera och att hålla i olika strukturerade möten. Vi ser gärna sökande med KBT steg 1 utbildning.
Vi ser gärna att du har en utbildning som är eftergymnasial inom missbruksvård och psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara relevant för tjänsten. Utbildning inom MI (motiverande intervju) ser vi som en viktigt grund.
Tjänsten kan innebära provanställning under 6 månader, utdrag från belastningsregister är ett krav.
Körkort Bär ett måste.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet.
