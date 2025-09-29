Behandlingskoordinator / Säljare Malmö
Smajla söker Behandlingskoordinator / Säljare
Impress är Europas ledande aktör inom modern tandreglering och specialister på Invisalign. Nu söker vi en engagerad behandlingskoordinator som vill kombinera patientbemötande med försäljning och vara en nyckelperson i våra kliniker.
Om rollen
Som behandlingskoordinator är du patientens första kontakt och vår ambassadör i kliniken. Din roll är att skapa förtroende, guida patienten genom behandlingsresan och säkerställa att de får en professionell och positiv upplevelse.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Delta vid konsultationer tillsammans med tandläkare/ortodontist.
Presentera behandlingen och pris för patienten.
Driva försäljningen genom att konvertera konsultationer till behandlingar.
Följa upp patienter under hela deras resa för att säkerställa en trygg och smidig behandling.
Mäta och arbeta mot tydliga KPI:er, främst konverteringsgrad.
Bidra till klinikens lönsamhet genom professionellt bemötande och hög service.
Vi erbjuder
Heltidsanställning i en internationellt växande organisation.
En spännande kombination av sälj och patientkontakt i en modern tandvårdsmiljö.
Tydliga utvecklingsmöjligheter och kontinuerlig utbildning.
Att bli en del av ett engagerat och professionellt team.
Ett dynamiskt arbete där du får ta stort ansvar för både patientupplevelse och resultat.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom vård, hälsa eller tjänster.
Är professionell, serviceinriktad och har en naturlig förmåga att skapa förtroende.
Trivs med att arbeta mot mål och KPI:er.
Är kommunikativ, resultatinriktad och självgående.
Ser långsiktiga relationer och nöjda patienter som nyckeln till framgång.
Om Impress
Impress är Europas största aktör inom aligner- och ortodontibehandlingar. Med över 150 kliniker internationellt kombinerar vi digital teknik med klinisk expertis och hög service - alltid med patientens leende i fokus.
Vill du kombinera försäljning med att göra skillnad i människors liv?
Ansök idag och bli en del av Impress som Behandlingskoordinator / Säljare - där professionalism och patientens upplevelse alltid står i centrum! Så ansöker du
