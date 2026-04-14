Behandlingsassistenter sommarvikariat
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Vindeln Visa alla behandlingsassistentjobb i Vindeln
2026-04-14
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken i Vindeln
, Sollefteå
, Uppsala
, Enköping
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Renforsen ligger i Vindeln och ger vård till män som har ett alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa.

Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa livsviktig förändring för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog vaken natt hos SiS LVM-hem Renforsen en meningsfull utmaning. Vi söker nu sex stycken behandlingspedagoger/assistent som är intresserad av att arbeta med oss på Renforsen. Som behandlingspedagog vaken natt arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter, behandlingspedagoger och operativa ledare. Tillsammans ansvarar ni för att de klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd till klienterna under natten. Med stöd av dina kunskaper inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till klienterna får rätt stöd och trygghet under natten. I arbetet ingår bl.a. praktiska arbetsmoment som städning, vidare att vara handledare till nya medarbetare samt praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är enligt schema natt och tjänstgöringsgraden är 79.1 procent.
Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.Kvalifikationer
Du ska även ha:
Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
B- körkort
God svenska i tal och skrift
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer t.ex. inom psykiatri eller LSS omsorg
Erfarenhet av klientnära befattningar inom andra statliga myndigheter
Utbildning inom vård-och omsorg
Erfarenhet av arbete med vår målgrupp inom missbruksvård
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda behandlingsrelationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt.
Vi vill belöna dig som hjälper oss under sommarperioden, därför får du som arbetar heltid som månadsanställd vikarie mer än fyra veckor en bonus. Du får mer information om vad som gäller vid intervjun.
Anställning
Tjänsten är en visstidsanställning under semesterperioden vecka 25 - 32. Totalt sex tjänster till vaken natt.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-05-17.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Arbetsgivaren kommer att begära utdrag från misstanke- och brottsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121910".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
Renfors 3 (visa karta
)
922 32 VINDELN

Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Jacob Jonsson jacob.jonsson@stat-inst.se

Jobbnummer
9853661