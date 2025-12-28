Behandlingsassistenter
Behandlingsassistent till Andersson-Piltz AB - HVB-hem i Göteborg
Vill du göra verklig skillnad i ungas liv?
Vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe, ett tryggt förhållningssätt och viljan att arbeta nära ungdomar i en utmanande men meningsfull vardag.Publiceringsdatum2025-12-28Om företaget
Andersson-Piltz AB driver ett mindre HVB-hem i centrala Göteborg med plats för fyra ungdomar 15-20 år. Vi arbetar nära ungdomarna i deras vardag och erbjuder en trygg, strukturerad och relationellt grundad miljö, vilket ställer höga krav på ansvarstagande, självständighet och god samarbetsförmåga.
Vi har ramavtal med Göteborgs stad och kranskommuner.
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning (t.ex. socionom, behandlingspedagog, socialpedagog eller likvärdig utbildning).
Har erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatthet.
Är trygg i dig själv, har god självkännedom och kan stå stabilt i pressade situationer.
Har god förmåga att dokumentera och kommunicera.
Är beredd att arbeta dygnspass samt ha jour vid behov.
Har körkort B.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet från HVB-hem eller liknande miljö.
Kunskap om NPF, trauma och lågaffektivt bemötande.
Erfarenhet av självständigt arbete inom mindre team.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och självständigt arbete i en liten, stabil verksamhet.
Trygga ramar, korta beslutsvägar och en värdegrund som genomsyrar vardagen.
Tjänstgöring enligt schema med dygnspass och beredskap.
Placering: Göteborg
Omfattning: Deltid/heltid, tillsvidare med inledande provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Innan anställning måste utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister uppvisas.Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till Peter Andersson-Piltz på peter@andersson-piltz.com
Har du frågor? Ring gärna på 0704-394090.
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
E-post: peter@andersson-piltz.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andersson-Piltz AB
(org.nr 556916-1127) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Peter Andersson-Piltz peter@andersson-piltz.com 0704394090 Jobbnummer
9664147