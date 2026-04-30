Behandlingsassistent timvikariat & Sommarvikariat, SiS Långanäs!
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor ?- Då är jobbet som behandlingsassistent hos SiS en meningsfull utmaning. Vi söker just nu timvikariat och sommarvikariat! Har du ej säkrat upp ditt sommararbete så har vi lediga jobb att fylla hos oss på Sis, Långanäs!
Som behandlingsassistent arbetar du i team tillsammans med behandlingspedagoger och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar (icke skolpliktiga pojkar) som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver.
Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning med mera.Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
I nedan rekryteringsfilmer kan du följa tre fiktiva personers liv innan SiS och sedan se hur destruktiviteten byts ut mot ett lugn, en fungerande vardag och ett hopp om en annan framtid - https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/nationell-rekryteringssatsning/rekryteringsfilmer/Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. Kvalifikationer
Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde. - Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap. 4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
B- körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande krav:
Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
Väktarutbildning
Erfarenhet från klientnära befattningar på Migrationsverket, t.ex. handläggare på Förvaret
Utbildning inom vård-och omsorg
Erfarenhet av arbete med vår målgrupp (t.ex. missbruksvård, ungdomsvård, unga pojkar)
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är ett vikariat för timanställda och sommarvikariat (sommarvikariatet sträcker sig från och med vecka 26 till och med vecka 33). Vi har också 3 dagar introduktion som behövs genomföras innan du som anställd kan arbeta klientnära samt bredvidgång med ordinarie personal.
Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg samt natt. Förmåner enligt kollektivavtal (https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/)
Intervjuer och urval sker löpnade - sök tjänsten senast 24/5 2026. Ladda upp uppdaterat CV, personligt brev samt betyg från din utbildning.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Långanäs 1 (visa karta
)
575 96 LÅNGANÄS
För detta jobb krävs körkort.
Fackligt ombud, SACO-S
Merja Aahtila merja.aahtila@stat-inst.se 010-453 24 09 Jobbnummer
