Behandlingsassistent, tillsvidare- och timanställda
2026-02-27
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt jobb där du verkligen får vara med och göra skillnad? Nu finns möjligheten att axla rollen som behandlingsassistent eller socialpedagog hos HVB Fristad. Vi söker både tillsvidare- och behovsanställda!
Om oss och tjänsten
HVB Fristad är ett behandlingshem beläget ca 3 mil norr om Uppsala. Vi har bedrivit verksamhet i över 30 år, målgrupp för verksamheten är pojkar mellan 13 och 21 år med missbruk, kriminalitet, psykosocial samt neuropsykiatrisk problematik. Behandlingsstrukturen är förankrad inom KBT, med stort fokus på ART och tillämpad beteendeanalys. Som behandlingsassistent/socialpedagog arbetar du dygnstjänst i team enligt ett rullande schema.
Tillsammans arbetar vi för en bättre vardag för de som behöver det som mest!
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett starkt personligt engagemang och höga ambitioner, som ständigt strävar efter personlig utveckling. Du är trygg och lugn i dig själv och samtidigt analytisk och lösningsfokuserad. Du tycker om att arbeta strukturerat i arbetslag med tydliga riktlinjer för hur arbetet ska utföras. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Som tillsvidareanställd hos oss behöver du ha en 2-årig behandlingsassistentutbildning eller motsvarande
Som timanställd hos oss ser vi att du har en 2-årig behandlingsassistentutbildning alternativt att du studerar beteendevetenskap, socionom, lärare eller motsvarande
Du ska ha B-körkort då bilkörning ingår i arbetsuppgifterna
Du ska tala och skriva god svenska då dokumentation ingår i arbetsuppgifterna
Vi ser det som meriterande att du har förkunskaper i KBT, ART, MI, tillämpad beteendeanalys samt återfallsprevention. Genom koncernens utbildningsbolag erbjuds internutbildning i samtliga behandlingsmetoder vi använder oss av.
Annat viktigt att veta
Vi söker både dig som vill ha en tillsvidareanställning på heltid och dig som vill arbeta extra hos oss vid behov. Som tillsvidareanställd hos oss har du en inledande provanställning på 6 månader.
Vi kräver ett aktuellt utdrag för HVB ur misstanke- och belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Eva Fjärstedt på 018-56 54 72.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsgivaren - HVB Fristad
HVB Fristad, en del av Rättspårgruppen, ligger ca 3 mil norr om Uppsala och är ett av Sveriges ledande behandlingshem för pojkar mellan 13 och 21 år som är placerade enligt LVU eller SoL.
