Behandlingsassistent/socialpedagog
2026-01-03
Varbergs ungdomshem är ett litet hem för killar 15-20 år. Vi arbetar nära ungdomarna i ett litet sammansvetsat team. Vi arbetar med grundläggande psykosocial problematik, ofta med begynnande missbruk/kriminalitet. För oss är förmågan att bygga relation det avgörande för förändring och för det krävs erfarenhet och oräddhet inför att förstå och sätta sig in i ungdomarnas situation.
Vi söker nu dig som har minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, kan uppvisa ett registerutdrag från polisen och som kan vara en vuxen förebild för våra ungdomar.
För oss är engagemanget för individen och förmågan att kommunicera avgörande.
I jobbet ingår att aktivera ungdomarna, gemensamt göra saker och skapa bärande relationer.
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
