Behandlingsassistent/skötare
Ekotopia Vård AB / Behandlingsassistentjobb / Aneby Visa alla behandlingsassistentjobb i Aneby
2026-01-06
, Jönköping
, Nässjö
, Habo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekotopia Vård AB i Aneby
, Jönköping
, Nässjö
, Tranås
eller i hela Sverige
Vikarier sökes till Ekotopia i Aneby
Vad roligt att du är intresserad av att arbeta hos oss!
Ekotopia Vård AB bedriver idag fyra verksamheter med olika målgrupper. Vi söker nu vikarier till Ekotopia i Aneby, med möjlighet att även arbeta vid våra övriga enheter.
Ekotopia är ett behandlingsboende som tar emot kvinnor och män från 21 år med psykiatriska funktionsnedsättningar, missbruk (inklusive §27), samsjuklighet och närliggande tillstånd. Vår behandling är gedigen och individanpassad med fokus på långsiktig förändring.
Vi söker dig som vill arbeta nära våra klienter i deras vardag och stötta dem i att skapa struktur, ökad psykisk hälsa och ett liv fritt från missbruk och beroende.
Vi är en politiskt och religiöst neutral verksamhet där alla har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter - oavsett kön eller könsidentitet. Hos oss bemöts varje individ med respekt, värme och professionalism.Publiceringsdatum2026-01-06Dina arbetsuppgifter
Som vikarie hos oss har du en viktig roll i vårt förändringsarbete. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Stöd och motivation: Du arbetar nära klienterna genom samtal, motivation och praktiskt stöd i vardagen för att möjliggöra förändring.
Individuell planering: Du följer klientens genomförandeplan som utgår från individuella behov och mål. Arbetet omfattar samtal, dokumentation och omvårdnad.
Samarbete och samverkan: Du samarbetar med kollegor samt externa aktörer såsom myndigheter och sjukvård för att skapa en helhetslösning kring klienten.
Omvårdnad: Du ger omvårdnadsstöd på ett respektfullt och professionellt sätt när behov finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning eller är undersköterska, exempelvis behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller likvärdig utbildning. Tidigare erfarenhet av behandlingsarbete är meriterande.
Arbetet kräver att du är trygg och stabil, med god självinsikt och förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer samtidigt som du kan hålla en tydlig gräns mellan det privata och det professionella.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och bidrar till en trygg, lugn och positiv atmosfär bland både klienter och kollegor. Då verksamheten anpassas efter klienternas varierande behov ser vi att du är lyhörd, flexibel och lösningsfokuserad.
Vi värdesätter också att du är pålitlig, lojal och har en god portion humor. Eftersom våra klienter har möjlighet att ta med sina husdjur är intresse för djur ett extra plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: sofiej@ekotopiavard.se Arbetsgivare Ekotopia Vård AB
(org.nr 556898-7126), https://www.ekotopiavard.se/ekotopia/
Gröna vägen 1-3 (visa karta
)
578 93 ANEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekotopia Kontakt
Samordnare
Sofie Jansson sofiej@ekotopiavard.se 0708225723 Jobbnummer
9670108