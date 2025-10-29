Behandlingsassistent
2025-10-29
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Arbetsuppgifter
Vi söker en ny kollega till enheten för boende och insats för barn och familj i socialförvaltningen. Enheten består av två verksamheter, ett HVB (hem för vård eller boende) och ett stödboende. Barn och unga som bor på HVB eller i stödboende behöver av olika anledningar boende och omvårdnad exempelvis till följd av omsorgsbrister hos vårdnadshavare och/eller ett eget socialt nedbrytande beteende.
Tjänsten är placerad på Aquarellen HVB som är ett boende för barn och unga med fem platser och en akutplats. Ungdomarna som bor hos oss är mellan 13 och 17 år och är placerade enligt SoL eller LVU.
Uppdraget på enheten är att trygga, säkra och stödja barn och ungas levnadsvillkor och det gör vi genom att vara goda förebilder, genom struktur och färdighetsträning samt genom att se ungdomen som medskapare av insatsen. Barnet och barnets behov står hela tiden i centrum vilket ställer höga krav på samverkan, samspel och en god kommunikation mellan samtliga i barnets nätverk, dels mellan oss som arbetar i boendet, dels med vårdnadshavare och andra närstående, skola, socialsekreterare. Det ställer också krav på att självständigt kunna arbeta utifrån de beslut och förhållningssätt som man i planeringen kommit överens om.Kvalifikationer
Vi söker dig med en eftergymnasial utbildning om minst två år, med inriktning mot socialt arbete eller beteendevetenskap. Det är meriterande med erfarenhet av motiverings- och förändringsarbete med barn/unga och deras familjer, erfarenhet av att möta människor i utsatta situationer samt vana av att arbeta i och värdesätta att arbeta i team. Meriterande är också utbildning i MI (Motiverande samtal), lågaffektivt bemötande, traumamedveten omsorg och Signs of Safety.
Arbetet förutsätter att du har ett professionellt och därmed värderingsfritt förhållningssätt till alla du möter. Du arbetar normaliserande och utgår ifrån förhållningssättet att vi arbetar i deras hem (de bor inte på vårt jobb). Det är viktigt att du har självinsikt om hur du fungerar i grupp och om hur du påverkar gruppens gemensamma arbete. Vidare är du prestigelös, ser olikheter som en styrka och olika kompetens som en tillgång och källa till lärande och utveckling, både för dig och för teamet. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer genom ett genuint intresserat förhållningssätt och kan skapa förutsättningar för ungdomen att själv reflektera.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort B krävs.
För anställning på boende krävs uppvisande av utdrag ur belastnings- och misstankeregister för HVB-hem för barn och unga.
Enhetschef
Andrea Bjerén Freidenvall andrea.bjeren-freidenvall@kalmar.se 010-3522145
