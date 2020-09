Behandlingsassistent - Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Gudhemsgården i Gudhem - Behandlingsassistentjobb i Falköping

Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Gudhemsgården i Gudhem / Behandlingsassistentjobb / Falköping2020-09-01Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb. Därför blir ditt arbetsliv på SiS en resa i personlig utveckling och din vardag en tuff och spännande utmaning på alla professionella plan.SiS LVM-hem Gudhemsgården tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk.2020-09-01SiS LVM-hem Gudhemsgården erbjuder en intressant och trevlig arbetsplats med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter. I arbetet som behandlingsassistent deltar du i de dagliga uppgifter som arbetet innebär. Du arbetar i team kring varje klient. Din arbetsuppgift är att kartlägga klientens resurser och behov samt motivera till fortsatt vård i frivilliga former. Tillsammans med övrig personal ansvarar du för att skapa en stabil och trygg miljö, därmed är det viktigt att upprätthålla en tydlig struktur med ledning av gällande lagstiftning, riktlinjer och säkerhetsrutiner. Alla insatser och åtgärder ska vägledas av SiS värdeord för bemötande respekt, omtanke och tydlighet.Vi söker dig som är behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog, socionom, undersköterska/skötare eller innehar annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning inom området. Strukturerad dokumentation är ett krav i det dagliga arbetet. Det är även meriterande med utbildning och erfarenhet av MI och återfallsprevention.Vi söker dig med personlig mognad, hög nivå av självkontroll, självinsikt och ett professionellt förhållningssätt. Du bör vara stabil och stresstålig under pressade situationer. Du ska ha en god förmåga till samarbete i olika team och kunna arbeta mot både kort- och långsiktiga mål. I arbetet med utsatta och ibland utagerande klienter läggs stor vikt vid din förmåga att vara tydlig, pedagogisk och lågaffektiv i bemötandet. Samtidigt bör du kunna vara flexibel och lösningsfokuserad i en miljö med snabba förändringar.Erfarenhet av att ha arbetat på institution och/eller att arbeta med klienter i denna målgrupp är meriterande. Du bör vara trygg i dig själv, orädd, flexibel, ha lätt för att skapa relationer samt brinna för att arbeta med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Eftersom vi eftersträvar en jämnare könsfördelning ser vi gärna manliga sökande.ÖVRIGTSiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tjänstgöring dag, kväll och varannan helg. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-11-02 eller enligt överenskommelse. Provanställning sex månader tillämpas.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-20Statens institutionsstyrelse, SiS LVM-hem Gudhemsgården i Gudhem5341771