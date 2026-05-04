Behandlare till våld i nära relation
2026-05-04
Vi erbjuder dig
Närhet till arbetsledningen,
tillgång till handledning och kompetensutveckling,
hög grad av självständighet,
distansarbete om verksamheten tillåter,
kunniga och engagerade kollegor,
trevliga lokaler centralt i Norrtälje,
möjlighet att semesterväxla,
friskvårdsbidrag
arbetstidsförkortning, 36 h/v.
Uppdraget
I rollen som behandlare på öppenvården kommer ditt fokus vara vuxna personer som blivit utsatta för våld eller andra övergrepp samt personer som utövar våld. Du arbetar bland annat på uppdrag av socialsekreterare i biståndsbedömda insatser men också med insatser utan behovsprövning (IUB). Du är flexibel och har en förmåga att se behovet samtidigt som du tillämpar beprövad erfarenhet och evidens. Du gillar att samarbeta med andra och driver arbetet på ett team- och nätverksbaserade arbetssätt.
På öppenvården barn och vuxna innebär arbetet på en konkret nivå att:
Verkställa beslut utifrån uppdrag av socialsekreterare.
Arbeta med behandling utifrån evidensbaserade metoder.
Delta och bidra till verksamhetsförändringar i enlighet med politiska beslut.
Ansvara för rättssäkerhet genom att bland annat upprätta genomförandeplaner och kontinuerlig journalföring.
Möjligheter
Du kommer få vara en del av omställningsarbetet utifrån nya socialtjänstlagen och kommer att kunna bidra till att utveckla exempelvis innehållet i samtalen och vårt utåtriktade arbete.
Det här behöver du ha med dig

Kvalifikationer
Socionom, beteendevetare med steg 1 utbildning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Den här rollen kräver att du har arbetat med stödsamtal riktad till personer som utsatts för våld.
B-körkort
Meriterande
Arbetat med barn som bevittnat våld eller personer som utövat våld.
Du får även gärna ha erfarenhet av arbete med myndighetsutövning.
Att du är väl insatt i Socialtjänstlagen.
Vi uppskattar om du som person har följande förmågor;
Du tar initiativ och ser möjligheter,
Du har en positiv grundsyn och personlig mognad,
Du kan kombinera kompetens och förståelse för andra människor.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Vi är fyra behandlare som på heltid arbetar med stödsamtal till personer som utsatts för våld både enskilt och i grupp, behandling för personer som utövat våld samt krisbearbetande samtal till barn som upplevt våld i nära relation. Vi besitter kompetens att arbeta med alla tre perspektiven med målsättningen att uppnå förändring och ge klienterna möjlighet att leva ett liv fritt från våld. Vi arbetar utifrån individens enskilda behov vilket medför en flexibilitet i arbetet. Vi ägnar oss även åt utåtriktade insatser där vi samverkar och föreläser om våld i nära relation runt om i Norrtälje.
Så här säger några av våra medarbetare
"Trots att vi jobbar med svåra men viktiga frågor, har vi väldigt roligt tillsammans och stöttar varandra"
• Malin, behandlare
"I vårt team har vi alla ett genuint engagemang för målgruppen vi möter vilket gör att varje dag på jobbet känns meningsfullt".
• Johanna, behandlare
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: visstidsanställning, sex månader eller längre
Omfattning: heltid
Tillträde: 2026-06-15 eller enligt överenskommelse
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande och här kan du lära känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
