Behandlare
2025-12-08
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället - för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för vissa tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet har inrättat integrerade missbruks- och beroendemottagningar i Växjö och Ljungby. Denna tjänsten har placering i Ljungby. Mottagningarna vänder sig till personer från 16 år med en definierad missbruks- och beroendeproblematik när det gäller alkohol, narkotika, läkemedel eller doping samt personer med samsjuklighet med målet att personer som är beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, doping eller andra beroendeframkallande medel. Även personer med spelmissbruk ska kunna erbjudas bästa möjliga vård utifrån sina specifika vårdbehov oavsett var i länet man bor. Medarbetare från socialtjänstens öppenvårdsverksamheter, Region Kronobergs psykiatri och primärvård kommer att arbeta under samma tak för patientens och klientens bästa.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med individuell samtalsbehandling där du möter personer med missbruks- och beroendeproblematik. Du ansvarar för att utforma och genomföra behandlingsarbetet i strukturerad form för personer med missbruk. Att upprätta genomförandeplaner och dokumentation ingår i arbetsuppgifterna samt att utföra provtagning. Du kommer också att arbeta med stöd till anhöriga.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är ett krav att du har erfarenhet från missbruks- och behandlingsarbete och har god förmåga att möta människor i utsatta situationer. I din roll krävs att du har en god samarbetsförmåga likaväl som du förmår att arbeta självständigt och strukturerat. Arbetet kräver också flexibilitet och en förmåga att hantera oförutsedda situationer.
Som person är du lugn, stabil och förtroendeingivande med en förmåga att skapa och behålla goda relationer.
Noggrannhet i handläggning och gott bemötande med utgångspunkt i att stärka individens egen förmåga är också viktiga egenskaper. Du gillar utmaningar och stimuleras av flexibla arbetsuppgifter.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Utdrag ur belastningsregister kan komma att begäras.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare.
Ljungby kommun, Vuxensektionen Kontakt
Sektionschef
Mattias Nilsson mattias.nilsson@ljungby.se 0721628060 Jobbnummer
