Beauty klinik
Jamalo Group AB / Sjuksköterskejobb / Nacka
2025-08-13
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige
Hej
Du är en Sjuksköterska eller kurator som kan jobba i en team med läkaren vad gäller ADHD utredningar som bedrivs på kliniken. Det är en bekväm och flexibel arbetsplats men du är också ansvarsfull och duktig på att bemötta patienterna och ta anamnesen samt dokumentera rätt. Möjlighet finns om du vill även jobba inom beauty branschen som även bedrivs av detta verksamhet.
mvh
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jaliljamalo@gmail.com
(org.nr 559345-2187)
Ekorrvägen 1 B
)
131 42 NACKA
Läkare
Jalil Jamalo jaliljamalo@gmail.com
9457610