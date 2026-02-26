Batterimekaniker/Tekniker
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. The company provides concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Vill du arbeta inom fordonsindustrin? Se då hit!
Vi behöver nu utöka vårt AVL team i Södertälje med en Battery Technician inom det växande teknikområdet.
Goda kunskaper kring el och elsäkerhet förutsätter vi.
* Att på uppdrag hos kund förbereda provobjekt inför provning
* Arbeta med instrumentering av batteripack och moduler
* Att mekaniskt montera ihop/demontera provobjekt från grund eller byta/modifiera provartiklar
* Att tätt ihop med utprovningsingenjör/kund mäta olika provobjektsdelar samt föra dokumentation
* Teknisk felsökning
* Att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet inom utsatt tid
* Samordning av leveranser
• Tjänsten präglas av ett gott samarbete med kollegor och därför ser vi att du har stor social kompetens
* Vi ser att du har stort eget driv och en vilja att prestera
* Du skall vara bekväm med att arbeta praktiskt samt ha god kunskap/vana av elarbeten och tänka säkerheten först!
* Förmåga att arbeta på ett analytiskt och strukturerat sätt
* Minst två års dokumenterad erfarenhet inom relevant område
* B-körkort
* God vana i Office paketet
* Flexibel
* Flytande Svenska och Engelska i tal och skrift
* Relevanta utbildningar tillhandahålles
* Meriterande med tidigare erfarenhet av div kommunikationsprotokoll Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "38681-43999745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avl Mtc Motortestcenter AB
(org.nr 556548-1867), http://www.avl.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AVL MTC Motortestcenter AB Kontakt
Andreas Andersson +46 737736707 Jobbnummer
