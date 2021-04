Båtförare och sjöinstruktör - Karisma Rekrytering AB - Övriga jobb i Danderyd

Karisma Rekrytering AB / Övriga jobb / Danderyd2021-04-12På Alleman sysslar vi främst med båtutbildning under Sjösportskolans flagg. Vi kör även sjötaxi och båtcharter samt utför transport- och assistansuppdrag. Vi är återförsäljare och importör av marina produkter och växer så det knakar. Därför söker vi fler stjärnor. Om du är villig att hugga i där det behövs och vill vara med när vi snabbt växer, svara på denna annons. Vi erbjuder en heltidstjänst med snabbt tillträde. Läs mer på www.sjosportskolan.se Båtförare och sjöinstruktörVi söker dig som är intresserad av och brinner för båtar och sjösäkerhet. Du kanske har egen erfarenhet av att ha växt upp med båtar och skärgården eller så har haft egen motorbåt/ segelbåt under längre tid. Vi ser positivt på ett förflutet inom sport, med en roll som aktiv, idrottsledare eller tränare. Om du även har behörighet eller certifikat såsom Förarintyg eller Fartygsbefälsexamen klass VIII är det ett plus i kanten.Det viktigaste är att du är rätt person som är aktiv, serviceinriktad och har lätt att lära dig nya saker och även kan lära andra på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt.Arbetet är omväxlande och kan innefatta allt från köra turister på sightseeingturer genom skärgården, stå på mässor, bogsera båtar genom skärgården m.m., men framförallt kommer du självständigt hålla kurser mot exempelvis Förar- och Kustskepparintyg. Kanske måste båten också underhållas och städas när dagen är slut, det gör du då också.Beroende på dina förkunskaper får du lära dig från grunden under ledning av erfaren personal och utvecklas steg för steg mot mer avancerade och självständiga arbetsuppgifter. Arbetet är utvecklande och värdefulla kunskaper och erfarenheter byggs upp.Vi utgår främst från Stocksund men arbete i hela Storstockholm förekommer. Dina kollegor blir ett ungt härligt team som strävar efter att vara Sveriges modernaste och smartaste företag inom båtbranschen. Du behöver goda språkkunskaper i både engelska och svenska. Körkort och egen bil är nödvändigt då kommunala kommunikationer är begränsade. Arbetstiderna är varierande och kommer även innefatta kvällar/helger.2021-04-12I denna rekrytering samarbetar vi med Karisma Rekrytering AB. Kontaktperson på Karisma är Kurt Ståhl som du når på telefon 0739-465 805. Vi kommer att göra intervjuer fortlöpande så skicka in din ansökan snarast möjligt. Ansökan gör du enkelt direkt på hemsidan ( http://www.karism/) http://www.karisma.se) dock senast 12 maj.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-29Karisma Rekrytering AB5685428