Bartenders med servicekänsla

2026-02-07
Är du sugen på att träffa nya människor, jobba i ett högt tempo? Du förstår vad god service är och vill du ha en rolig, spännande sommar med varierande arbetsuppgifter i en underbar skärgårdsmiljö? Då är Grinda rätt plats för dig!
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i bar/spritkassa och som gillar att underhålla våra glada sommargäster. Du vet hur en bar fungerar och är väl insatt i de regler som finns kring alkoholservering. Du har en positiv grundattityd, gillar när det är mycket att göra och att arbeta i team. Du skall även vara öppen för att hjälpa till med övriga uppgifter i restaurangen.
Det är viktigt att du behärskar svenska och engelska språket väl. Tyska och andra språk är meriterande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
