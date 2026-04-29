Bartender till Ellery Beach House
Vill du arbeta i en unik miljö där puls, service och upplevelser står i centrum? Nu söker vi engagerade bartenders till Ellery Beach House för heltid, deltid och extraarbete med start omgående.
Hos oss möts hotellkänsla, restaurangliv, events och social atmosfär i en inspirerande miljö vid vattnet. Vi söker dig som älskar mötet med gäster, har passion för dryck och service samt trivs i ett högt tempo.Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Som bartender hos oss ansvarar du för att skapa en förstklassig upplevelse för våra gäster. Du arbetar med klassiska cocktails, egna signaturdrinkar, vin, öl och alkoholfria alternativ - alltid med kvalitet och personligt bemötande i fokus.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bararbete
Är social, positiv och serviceinriktad
Trivs i ett högt tempo och kan hålla struktur under stress
Har god samarbetsförmåga och gillar teamwork
Är flexibel med arbetstider (dag, kväll och helg)
Talar svenska och/eller engelska
Vi erbjuder:
Heltid, deltid eller extra vid behov
Omgående start
Arbete i en inspirerande och exklusiv miljö
Härliga kollegor och stark teamkänsla
Möjlighet att utvecklas inom hotell, restaurang och bar
Anställningsform:
Heltid / Deltid / ExtraSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv redan idag. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7651853-1973229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
