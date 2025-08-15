Bartender med ansvar
2025-08-15
Taperian i Lund, "nya" moderna Tapas stället sedan november 2022 och en stor succé som gör att vi nu vill utöka vårt fantastiska team.
Tjänsten innefattar bar med ansvar över densamma och vid tillfällen servering beroende på beläggning.
Tjänsten gäller kvällar och helger, tjänstens omfattning 75-100%.
Vår stora uteservering har öppnat upp med Lunds bästa solläge mitt på Stortorget. Högt tempo och många gäster.
En Taperia mitt i centrala Lund, ett eget bryggeri i källaren där all öl som serveras bryggs på plats, unikt för Lund. Serveras en massa nyskapande tapas, grillade rätter, givetvis så står vi för kvalité och attityd.
I baren så mixtrar vi och upptäcker nyheter. Hela huset andas säsongsanpassat. Egen import av vin, tillsammans med bryggeriet och DIG, det gör oss unika!
Vi kommer värdesätta dig som kan bidra med alla dina kunskaper för att göra vårt team än starkare.
Krav på erfarenhet med barservering.
Stora + om du har vin och dryckeskunskaper.
Individuell lönesättning och medlemmar i Visita/HRF .
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: info@taperianlund.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manduco AB
Stortorget 9, Lund
222 23 LUND
Torgets Taperia, Bakficka & Bryggeri
