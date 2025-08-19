Bartender
Bowling & Bar i Luleå AB / Servitörsjobb / Luleå Visa alla servitörsjobb i Luleå
2025-08-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bowling & Bar i Luleå AB i Luleå
O'Learys, Luleås största nöjescentrum, söker personal med passion för gästupplevelsen!
Som bartender hos oss på O'Learys Luleå är du en central del av gästupplevelsen. Du ansvarar för att servera drycker av hög kvalitet, ge förstklassig service och skapa en energisk och välkomnande atmosfär - särskilt under sportevenemang. Du arbetar i ett högt tempo, ofta under intensiva perioder, och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Ansvarsområden:
Blanda och servera alkoholhaltiga och alkoholfria drycker enligt barens standarder.
Ge gästerna en positiv upplevelse genom professionell och vänlig service.
Hantera beställningar via kassa- och beställningssystem.
Följa alkohol- och serveringslagar samt barens interna policyer.
Fylla på och hålla baren ren, organiserad och välfylld.
Förbereda baren inför öppning och stängning enligt rutiner.
Hålla sig uppdaterad om aktuella sportevenemang och specialerbjudanden.
Identifiera och hantera eventuella problem med berusade gäster på ett säkert och respektfullt sätt.
Samarbeta med serveringspersonalen för att ge gästerna en helhetsupplevelse.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av bartending eller servering är meriterande
Kunskap om klassiska drinkar och ölsorter.
God kommunikationsförmåga och ett serviceinriktat arbetssätt.
Förmåga att hantera stress och arbeta effektivt i ett högt tempo.
Meriterande: Utbildning i ansvarsfull alkoholservering
Din ansökan
Skicka in ditt personliga brev och ditt CV till nova.johansson@olearys.se
. Urval sker löpande och tillträde sker snarast, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
START: Omgående
OMFATTNING: Extra/deltid, lön enligt överenskommelse
ARBETSTIDER: Kvällar/Helger
PLATS: Västra Varvsgatan 25, Luleå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: nova.johansson@olearys.se Arbetsgivare Bowling & Bar i Luleå AB
(org.nr 556843-9276)
Västra Varvsgatan 25 (visa karta
)
972 36 LULEÅ Arbetsplats
Bowling & Bar I Luleå AB Kontakt
Nova Johansson nova.johansson@olearys.se Jobbnummer
9465391