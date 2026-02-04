Barrunner Till Spa & Restaurang
2026-02-04
Sprid glädje, mage och bubbel hos oss! Som barrunner hos oss ser du törsten innan gästen själv gör det, levererar godsaker med ett leende och sprider värme och energi i både spaets lugna vrår och restaurangernas mysiga hörn. Här finns inga tråkiga dagar - varje stund är en chans att skapa en magisk upplevelse för våra gäster.
DINA ARBETSUPPGIFTER Som barrunner är du gästens lilla bubbelbud! Du rör dig smidigt mellan spa, restaurang och bistro där du levererar glasen med bubbel och annat svalkande som lagts via vårt QR-system. Samtidigt har du öga för möjligheter att sälja personligen - då ditt mål är att varje dag sälja mer än vårt QR-system. Oftast går det snabbare och blir mer uppskattat. Du är också en hjälpande hand i baren och bistron när tempot ökar.
Vissa tider ansvarar du för att spaet, inklusive omklädningsrum, hålls rena och snygga, att golven är torra och att miljön alltid känns inbjudande, mysig och harmonisk. Du håller hela tiden koll på atmosfären och törstiga gäster, och ser till att varje vrå och svalkande glas bidrar till gästens upplevelse.
Kort sagt: du ser till att allt flyter, gästerna är nöjda och stämningen är lika bubblande som våra drycker!
VEM ÄR DU? Du trivs i en miljö där det händer mycket, men vet också hur du kan sysselsätta dig och hålla energin uppe under lugnare stunder. Du har lätt för att uppmärksamma små signaler från gästen - när någon är törstig, sugen på något extra eller bara behöver en liten gest av omtanke. Med nyfikenhet och energi ser du varje möte som en möjlighet att ge gästen en stund att minnas, samtidigt som du hjälper till att öka försäljningen på ett naturligt och uppskattat sätt.
Du gillar att hålla koll på detaljer och ser till att spa 't och dess angränsande ytor alltid känns inbjudande och harmoniska.
Du behöver körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till och från oss kvällstid. Det är då vi behöver dig som mest och du är som allra piggast på att skapa magiska stunder för våra gäster.
Vi värdesätter alltid personliga egenskaper framför erfarenhet. Det viktigaste är att du är en riktig Mossbylundare i hjärtat: glad, positiv och inte rädd att bjuda på ett leende
VEM ÄR VI? Beläget på Skånes vackraste sydkust, är Mossbylund med sin lillasyster Bongska Huset i Abbekås Hamn, unika platser med en familjär arbetsmiljö där vi strävar efter att skapa en trivsam och kreativ atmosfär. Vi värnar om korta beslutsvägar som ger utrymme för innovation. Vi är kollektivavtalsbundna och en Svanenmärkt arbetsplats som särskilt värnar om miljön. Hos oss får du kollegor som delar din passion för service och som tillsammans med dig vill skapa Mossbymagi för alla våra gäster.
DETTA ERBJUDER VI Hotell Mossbylund och Bongska Huset erbjuder ett fantastiskt team och en familjär stämning där vi tillsammans strävar efter att erbjuda våra gäster en magisk upplevelse varje dag.
Anställningen är en tillsvidareanställning på 75%, med 6 månaders provanställning, och med arbete både vardag som helg.
Lön enligt avtal mellan HRF och Visita:
Standard Fr.o.m 1 april 2025; 149,46 kr/h Fr.o.m 1 april 2026; 153,64 kr/h
Med 6 års erfarenhet eller mer Fr.o.m 1 april 2025; 160,56 kr/h Fr.o.m 1 april 2026; 167,31 kr/h
Är du under 20 år enligt följande tabell:
Fr.o.m 19 år Fr. 1 april 2025; 121,51 kr/h Fr. 1 april 2026; 124,92 kr/h
Fr.o.m 18 år Fr. 1 april 2025; 112,42 kr/h Fr. 1 april 2026; 115,56 kr/h
Vi tycker självklart att lönen är viktig, men här på Mossbylund blir jobbet extra magiskt tack vare stämningen, teamet och alla minnesvärda gäster du får träffa!
Som anställd får du även njuta av personalförmåner som fantastisk restaurangmat, träning, spabehandlingar och övernattning till rabatterat pris.
REDO ATT ANSÖKA?
Känner du att Mossbylundare låter som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och att kanske få välkomna dig till vårt magiska team i sommar! Vi hörs! Så ansöker du
