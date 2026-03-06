Barnskötare till Växthusets förskola
Om arbetsplatsen
Nu söker vi dig som vill arbeta i förskoleenhet 2 på Växthusets förskola som ligger i Vaggeryd. I Vaggeryds kommun arbetar samtliga förskolor projekterande och med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt.
Vi har tagit ställning för att arbeta utifrån våra värdeord "Välkomnande, Tillsammans och Framtidstro".
Samtliga förskolor i Vaggeryds kommun arbetar nära ReMida som är en pedagogisk verksamhet och center för spillmaterial. ReMida filosofi utgår från att materialet blir pedagogiskt i barnens händer och där kreativitet och hållbar framtid alltid ställs i relation till det som erbjuds. ReMida är för oss också en arena för kollegialt lärande där pedagoger möts i olika nätverk.
Om arbetet
Som barnskötare medverkar du i undervisning utifrån förskolans läroplan, för att främja barns utveckling och lärande. Med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt är det viktigt att vara i dialog med barnen i deras lek och lärande. Arbetet ställer stora krav på din förmåga att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor samt att vara flexibel och ta egna initiativ. Du ska ha ett språkutvecklande förhållningssätt som främjar lek och kommunikation. Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Du behöver ha barnskötarutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som gynnar barns utveckling och lärande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmågan att skapa goda relationer. Du behöver behärska svenska i tal och i skrift.Övrig information
I enlighet med Skollagen krävs utdrag ur belastningsregistret före anställning. Beställ gärna detta i samband med din ansökan då polisens handläggningstid är ca 2 veckor.
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, dvs legitimation. Du kan även bifoga dem digitalt i samband med din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt. Ersättning
