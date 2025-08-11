Barnskötare till fritidshem
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
Vill du vara en del av en internationell skolmiljö där engagemang och samarbete är i fokus? Internationella Engelska Skolan (IES) har gjort skillnad för elever i över 30 år tack vare vårt tydliga etos och engagerade ledarskap. Vi söker nu en barnskötare till vårt team för ett läsårsvikariat.
Som barnskötare har du relevant utbildning från Barn och Fritidsprogrammet eller motsvarande. Tjänsten är ett vikariat på heltid under läsåret 2025/2026 och omfattar utförande av rast- och fritidsaktiviteter inom ramarna för gällande styrdokument, samt samverkan i klass.
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och som kan bidra till en lugn och trygg miljö på fritids och i skola genom att upprätthålla tydliga gränser med struktur, tålamod och empati.
Vi är självklart anslutna till kollektivavtal.
Skicka in ditt personliga brev och CV via IES Careers så snart som möjligt, då urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Internationella Engelska Skolan Trelleborg Kontakt
Mikael Wahlberg mikael.wahlberg.trelleborg@engelska.se +46 70-813 15 91 Jobbnummer
