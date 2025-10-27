Barnskötare till bemanningsenheten
Kristianstads kommun / Barnskötarjobb / Kristianstad Visa alla barnskötarjobb i Kristianstad
2025-10-27
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Bemanningsenhetens uppdrag är att ersätta ordinarie personal som är frånvarande samt täcka upp då det behövs extra personal. Som barnskötare inom Bemanningsenheten får du en god möjlighet att skaffa dig en bred erfarenhet inom yrket. Du kommer att ha ett intressant, roligt och omväxlande arbete där du får möjlighet att arbeta tillsammans med erfarna förskollärare, barnskötare och barnskötarbiträde.
Du kommer att bli visstidsanställd Intermittent, vilket innebär att varje enskilt arbetstillfälle är ett nytt anställningsförhållande
Din roll hos oss
Du kommer att bli bokad i hela Kristianstads kommun och ibland med kort framförhållning eller bokning samma dag.
Som barnskötare arbetar du med att främja barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära. Med förskolans läroplan som bas arbetar du utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar med ett lågaffektivt bemötande. Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i barngruppen.
I ett nära samarbete med förskollärare, barnskötare och barnskötarbiträde, arbetar du för att skapa en trygg, inspirerande och lärorik förskola där du är aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del av arbetet samt ansvarstagande för egen personlig kompetensutveckling. Arbetet kan vara fysiskt och psykiskt ansträngande.
Vem söker vi?
Du som söker har någon av följande utbildningar;
• gymnasieexamen från barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete
• godkänt från yrkespaketet Barnskötare inom vuxenutbildningen eller motsvarande utbildning till barnskötare inom folkhögskola
• examen/godkänt betyg från motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräckligt omfattande inom pedagogik och barns utveckling och lärande
• uppfyller delar av utbildningskraven och har minst tre års arbete som barnskötare
Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av arbete i barngrupp inom förskolan eller har annan erfarenhet av liknande arbetsuppgifter alternativt har annan arbetserfarenhet.
Du behöver kunna välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som förskolan arbetar med samt förmåga att kunna stimulera barnen i deras utveckling. För att lyckas med ditt uppdrag som barnskötare är det viktigt att du har empatisk förmåga och kan samarbeta. Du är balanserad och stabil person med ett professionellt förhållningssätt och kan hantera situationer som uppstår på ett tryggt och lugnt sätt. Då arbetet kan vara fysiskt krävande behöver du ha god fysik. Vi vill också att du har goda digitala kunskaper och har god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har har B-körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig till våra skolor runt om i kommunen.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF-2025-311". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, Central förvaltning Kontakt
Arbetsledare
Carl-Johan Hilmstrand carl.johan.hilmstrand@kristianstad.se Jobbnummer
9575271