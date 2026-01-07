Barnskötare till bemanningsenheten
2026-01-07
Gemensam service söker efter nya serviceinriktade medarbetare! Är du vår nya kollega?
Som barnskötare inom bemanningsenheten får du ett intressant, roligt och omväxlande arbete där du får möjlighet att arbeta tillsammans med erfarna förskollärare, barnskötare och barnskötarbiträden.
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Din roll hos oss
Du kommer att bli bokad i hela Kristianstads kommun och ibland med kort framförhållning eller bokning samma dag.
Som barnskötare arbetar du med att främja barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära. Med förskolans läroplan som bas arbetar du utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar med ett lågaffektivt bemötande. Arbetet innebär ständig uppmärksamhet, analys och förståelse för situationer i barngruppen.
I ett nära samarbete med förskollärare, barnskötare och barnskötarbiträde, arbetar du för att skapa en trygg, inspirerande och lärorik förskola där du är aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Förståelse för varandras professionella roller är av största vikt. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del av arbetet samt ansvarstagande för egen personlig kompetensutveckling. Arbetet kan vara fysiskt och psykiskt ansträngande.
Vem söker vi?
Du som söker har någon av följande utbildningar;
• gymnasieexamen från barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete
• godkänt från yrkespaketet Barnskötare inom vuxenutbildningen eller motsvarande utbildning till barnskötare inom folkhögskola
• examen/godkänt betyg från motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräckligt omfattande inom pedagogik och barns utveckling och lärande
• uppfyller delar av utbildningskraven och har minst tre års arbete som barnskötare
Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av arbete i barngrupp inom förskolan eller har annan erfarenhet av liknande arbetsuppgifter alternativt har annan arbetserfarenhet.
Du behöver kunna välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som förskolan arbetar med samt förmåga att kunna stimulera barnen i deras utveckling. För att lyckas med ditt uppdrag som barnskötare är det viktigt att du har empatisk förmåga och kan samarbeta. Du är balanserad och stabil person med ett professionellt förhållningssätt och kan hantera situationer som uppstår på ett tryggt och lugnt sätt. Då arbetet kan vara fysiskt krävande behöver du ha god fysik. Vi vill också att du har goda digitala kunskaper och har god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har har B-körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig till våra skolor runt om i kommunen.
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det här är vi
Att arbeta som vikarie passar många och kan vara en väg in på arbetsmarknaden. Genom att jobba som vikarie hos oss får du nya erfarenheter, möjlighet att bidra med din kompetens och göra skillnad för andra människor. Du har daglig kontakt med elever, kunder, personal med flera som vistas i de lokaler som arbetar i.För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan behöver du bifoga utbildningsbetyg/intyg vid ansökan.
Vårt grunduppdrag är att leverera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till alla Kristianstad kommuns förvaltningar inom områdena lokalvård, måltider, fordon, transport, bemanning, rekrytering och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke. Vi skapar mervärde varje dag!Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-4". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Avdelning servicetjänster Kontakt
Arbetsledare
Carl-Johan Hilmstrand carl.johan.hilmstrand@kristianstad.se Jobbnummer
9671519