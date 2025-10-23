Barnskötare svenska

Vi sökare dig som är utbildad barnskötare och vill arbeta på en dubbel språkig liten förskola med svensk och fransktalande barn och personal. Förskolan befinner sig på Kungsholmen (Stockholm)- Vi strävar efter hög utbildningskvalité och ett gemensamt förhållningssätt i små barngrupper. Förskolan har franska som andra språk, och vi söker dig som: har barnskötare utbildning har svenska som modersmål ansvarstagande och planering Ett sort plus om du talar franska kommunikativa förmågor är flexibel och professionell
Vi erbjuder: fria pedagogiska måltider lugnare arbetsmiljö arbetskläder