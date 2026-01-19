Barnskötare sökes
2026-01-19
Vi är en liten förskoleenhet på Tegelviksgatan 51 i hjärtat av Södermalm, mittemot Sjöstaden! Förskolan har plats för 22 barn och 4+1 pedagoger. Hos oss finns två åldersindelade grupper; yngre och äldre, och vi söker nu ytterligare en barnskötare som vill arbeta med oss och de yngre barnen 1-2 år.
Vi söker dig glada, energiska barnskötare, med hög arbetsmoral som älskar barn!
Du ska vara flexibel i ditt arbete, ansvarsfull, ha en god pedagogisk förmåga och lätt för samarbete med kollegor och föräldrar. Barnskötarutbildning är meriterande, men stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt tidigare erfarenhet av arbete i förskolan.
Du ska kunna planera, genomföra och utvärdera aktiviteter i enlighet med målen i Läroplanen för förskolan och rektorns uttagna strävansmål för verksamheten. Du skall vara väl insatt i, och arbeta efter Läroplanen för förskolan.
Du skall ha förmågan att se ett klart och tydligt barnperspektiv, ha god och nära kontakt med kollegor och vårdnadshavare samt förmågan att planera, följa upp och dokumentera kring arbetet i barngruppen.
Vi dokumenterar både kvalitetssäkrande för verksamheten, men också via barnens digitala portfolion samt regelbunden dokumentation på vårt intranät och förskoleapp.
Du deltar i all vår verksamhet samt gemensamma möten med arbetslaget, föräldramöten och föräldrasamtal.
Du kommer även ha hand om pedagogisk dokumentation mm, vi söker därför dig med tidigare erfarenhet av arbete i förskola och som behärskar det svenska språket korrekt.
Tjänsten är på deltid (75%) och aktuell från februari 2026, alternativt enligt överenskommelse.
Välkommen att maila din ansökan med löneanspråk till miniforskarna@hotmail.com
Mail och samtal från rekryteringfirmor, uthyrning av personal eller liknande företag undanbedes då vi sköter vår rekrytering själva.
Observera att förskolan ligger i Stockholms kommun (ej Nacka).
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: miniforskarna@hotmail.com
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miniforskarna AB
(org.nr 556948-1210) Jobbnummer
9693153