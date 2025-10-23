Barnskötare sökes
Junglia AB / Barnskötarjobb / Säter Visa alla barnskötarjobb i Säter
2025-10-23
Är du omtänksam och gillar att arbeta med barn? Vi söker en barnskötare till en av våra kunder där du får möjlighet att skapa en trygg och stimulerande miljö för barn varje dag.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Stötta barn i deras dagliga aktiviteter och lek
Skapa en trygg, lärorik och utvecklande miljö
Samarbeta med kollegor och vårdnadshavare för barnens bästa
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och ett positivt arbetsklimat
Möjlighet att utvecklas inom barnomsorgKvalifikationer
Relevant utbildning inom barnomsorg eller motsvarande erfarenhet
Omtänksam, ansvarstagande och kommunikativ
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Barnskötare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
783 35 SÄTER Jobbnummer
9570833