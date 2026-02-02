Barnskötare Ramsele förskola
Sollefteå kommun, För- och grundskola / Barnskötarjobb / Sollefteå Visa alla barnskötarjobb i Sollefteå
2026-02-02
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, För- och grundskola i Sollefteå
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro!
Ramsele förskola har tre avdelningar. En avdelning med 1-2-åringar, en avdelning 3-4-åringar och en avdelning med 5-åringar. Ramsele ligger cirka 7 mil utanför Sollefteå.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker, reflekterar i vardagen samt genomför planerad undervisning.
Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan.
Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer, samt delta i utbildningar och möten som till viss del ligger på kvällstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare, har god samarbetsförmåga, är engagerad och positiv.
Vi ser även att du är ansvarsfull och tydlig i din kommunikation.
Du har en vilja att utvecklas tillsammans med teamet och är intresserad samt tar del av ny kunskap och forskning inom förskolans område.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Arbetsplats
Sollefteå kommun, För- och grundskola Kontakt
Rektor Långsele, Helgum, Ramsele förskolor
Lena Molin 070-2813092 Jobbnummer
9717412