Barnskötare i fritidshem till Nygårdsskolan
2025-12-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Är du nyfiken på en arbetsplats där lek, lärande och relationer går hand i hand och bli del av ett engagerande team med hög flexibilitet och kollegor som värdesätter samverkan?
Välkommen till Nygårdsskolan - en plats där kreativitet och engagemang får blomstra tillsammans!Publiceringsdatum2025-12-15
Utgångspunkten för dig som barnskötare i fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen (Lgr22), att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet.
Som barnskötare har du kunskap om fritidshemmets läroplan och övriga aktuella styrdokument. Att du följer de normer och värden som läroplanen anger samt bidrar till att genomföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
Denna roll innebär att du kommer att kombinera arbete i både klassrummet och fritidshemmet. I din roll som barnskötare förväntas du samarbeta effektivt med kollegor och vara flexibel i arbetet med olika elevgrupper och individer. Du ansvarar också för kontinuerlig kommunikation med vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande.
Din arbetsplats
Nygårdsskolan är en F-6 skola med idag cirka 300 elever, där de flesta har mångkulturell bakgrund. Skolan har nyrenoverade, fräscha lokaler och är belägen i stadsdelsområdet Skäggetorp. Skolan har en trivsam skolgård på cirka 14 000 kvadratmeter, där nya lekredskap finns för att främja lek, kreativitet, rörelse och samvaro.
Skolan erbjuder fritids åt elever i årskurs F-3 och öppen fritidsverksamhet åt elever i årskurs 4-6. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam, omtyckt fritidshem och utvecklat miljöarbete på skolan. Vi är stolta över vårt bemannat skolbibliotek med ett väl utbyggt bokbestånd.
Nygårdsskolan präglas av ett mycket stort engagemang och hög grad av flexibilitet. Vi är måna om att ge våra medarbetare de rätta förutsättningarna för uppdraget. Vidare lägger vi stor kvalitativ vikt vid att samverkan mellan skolans personal, elever och vårdnadshavare fungerar väl. Vi anser att en hög kvalitet uppnås genom ett aktivt värdegrundsarbete och att skolans medarbetare oavsett arbetsuppgifter är delaktiga till att ta initiativ till både påverkan och analys av verksamheten.
Välkommen till Nygårdsskolan!
Du som söker
Vi har som krav att du som söker denna tjänst har en utbildning som barnskötare från vuxenutbildning eller har gått Barn-och fritidsprogrammet på gymnasiet. Det är också ett krav att du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd verksamhet som anställd, via praktik eller ideellt. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av planering och dokumentation av pedagogiskt arbete i fritidshem utifrån läroplanen (Lgr22) samt arbetat med elever med utmanande beteenden och/eller NPF.
Vidare är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som barnskötare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och skolans vardag. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för skolan.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av tester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2026-06-17
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16292
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har slutfört en utbildning som barnskötare eller har en gymnasieutbildning inom barn- och fritid, vänligen bifoga examensintyg samt slutbetyg, samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalogen som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Rektor
Monica Långström monica.langstrom@utb.linkoping.se 013-205048 Jobbnummer
9643525