Barnskötare Förskolan Blå Musslan
Studieförbundet Medborgarskolan / Barnskötarjobb / Stenungsund
2026-03-16
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Stenungsund
, Kungälv
, Uddevalla
, Trollhättan
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en förskola där relationer är grunden för allt lärande och där undervisning sker medvetet och strukturerat varje dag?
Nu söker vi en barnskötare till Blå Musslan, en av förskolorna inom Medborgarskolan Region Väst. Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.
Blå Musslan är en del av en organisation med 6 förskolor som arbetar nära varandra. Vi har en gemensam strategisk inriktning med relationell pedagogik som grund. Det innebär att vi ser mötet mellan barn och vuxen som avgörande för trygghet, utveckling och lärande.Vi arbetar systematiskt med kvalitet, reflektion och kollegialt lärande.
Blå Musslan är en mindre förskola där varje person gör skillnad. Hos oss är det självklart att hjälpas åt, ta gemensamt ansvar och ibland göra det där lilla extra för att skapa en trygg och välfungerande vardag för barnen. Vi söker dig som trivs i ett nära arbetslag och vill bidra till helheten.
Vi söker dig som
Har barnskötarutbildning
Har en varm och tydlig barnsyn där varje barn ses som kompetent
Ser relationer som ett professionellt ansvar
Tycker om undervisning och vill bidra i planering och genomförande
Är strukturerad och ser värdet av rutiner, dokumentation och uppföljning
Kan arbeta självständigt och i arbetslag
Vill vara en del av en organisation i utveckling
Du behöver vara trygg i förskolans uppdrag och vilja arbeta utifrån styrdokumenten. Hos oss kombineras omsorg, utveckling och lärande varje dag.
Vi erbjuder
En organisation med tydlig riktning och gemensam pedagogisk grund
Nära ledarskap och stöd i uppdraget, bland annat genom professionshandledning
Kollegial samverkan mellan flera förskolor
En arbetsplats där struktur och värme går hand i hand
Kollektivavtal genom Fremia
Hos oss arbetar vi tillsammans med fokus på uppdraget, barnens rätt till undervisning och ett professionellt förhållningssätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-115839". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://jobtip.com
Stora Vägen 14 (visa karta
)
444 60 STORA HÖGA Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Sara Engelbrecht sara.engelbrecht@medborgarskolan.se Jobbnummer
9800747