Barnskötare/elevassistent till Vittinge skolas fritids
2025-08-07
Välkommen till Vittinge skola i Heby kommun, som ligger i natursköna Vittinge mellan Uppsala och Sala.
Vi flyttade till helt nybyggda lokaler i augusti 2024 och delar hus med förskolan i Vittinge. Skolan är en F-3 skola och har cirka 55 elever. Den omgivande naturen och skogen ger härliga möjligheter till lek, rörelse och upptäckarglädje. Vi ska i höst arbeta för att bli Grön Flagg certifierade och samarbetar med förskolan i detta arbete.
Rollen
Som barnskötare/elevassistent på Vittinge fritidshem är ditt uppdrag att arbeta för elevens hela skoldag. Genom din undervisning och dina aktiviteter på fritidshemmet skapar du förutsättningar för alla elever att lyckas. Du arbetar aktivt med att skapa relationer, både till elever och vårdnadshavare. I undervisningen använder du dig av bildstöd och digitala verktyg som en naturlig del för att skapa förutsättningar för lärande och utveckling. Du låter eleverna systematiskt vara delaktiga i utvärderingen av genomförda aktiviteter för att skapa delaktighet av elevernas inflytande.
- Du ansvarar för att, tillsammans med kollegor, planera och utvärdera aktiviteter utifrån Lgr 22 där eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor.
- Du arbetar förebyggande med tidiga insatser för att stödja eleverna i deras utveckling.
- Under skoltid kommer du att samverka med ansvarig undervisande lärare.
Det här är vi
Vittinge skola är en liten, familjär skola med engagerade kollegor och goda strukturer. Vi värdesätter kollegialt lärande och samarbete med både lärare och förskolans pedagoger. Vi jobbar aktivt med arbetsmiljön både för elever och personal. Du kommer ingå i en gemenskap med utveckling i fokus där du som ny medarbetare får vara med och påverka.
Är det här du?
Vi önskar att du som söker är utbildad barnskötare och har erfarenhet från arbete i fritidshem. Du är strukturerad, har ett starkt ledarskap och tror på relationsskapande som en viktigt process för att främja lärande. Du är en lagspelare och ser vinningen i att samarbeta. Det är av stor vikt att du anser att samverkan mellan hem och skola är en viktig faktor för elevernas lärande.
Utdrag ur Polisens belastningsregister ska lämnas innan eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
