Barnskötare 70% till fritidshem
Sverigefinska Skolan I Stockholm AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sverigefinska Skolan I Stockholm AB i Stockholm
Sverigefinska Skolan i Stockholm är en tvåspråkig friskola. Vi är en skola som innefattar årskurserna F-9 med tvåparallella, tvåspråkiga klasser. Lokalerna ligger belägna centralt vid Fridhemsplan. Samma byggnad inrymmer även förskola och fritidshem.
Antalet elever i varje klass under skoltid är som högst 25. Under fritidstiden jobbar man i team med två klasser, årskurs vis.
Antal pedagoger inom de olika teamen varierar men samarbete över stadiegränserna och de olika verksamheterna är en förutsättning för att det skall fungera optimalt.
• Arbetsbeskrivning:
Du kommer att arbeta i ett team med andra kollegor. Ditt uppdrag innefattar såväl skolsamverkan under skoltid som fritidsverksamhet på eftermiddagen.
Kvalité, gemenskap och glädje leder vårt arbete. Tillsammans skapar vi en trygg, lärorik och motiverande samvaro för alla barn och pedagoger att vistas i.
I ditt uppdrag ingår att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet tillsammans med de andra pedagogerna i teamet.
Dina arbetsuppgifter innefattar även att du tillsammans med ditt team, arbetar utifrån läroplanen och våra gemensamt satta mål.
• Kvalifikationer:
Du har dokumenterad behörighet som barnskötare eller 1- 2 års erfarenhet att arbeta inom skolsamverkan och fritidshemsverksamhet. Du talar och skriver finska och svenska.
Du är social, trygg och ansvarsfull.
Vi vill att du är nyfiken, kreativ och engagerad i barnen och deras lärande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och förmåga att bygga goda relationer med barn, vårdnadshavare, kollegor och ledning.
För rätt person erbjuder vi bra arbetskamrater och en centralt placerad arbetsplats samt möjligheter att påverka utvecklingen för elevernas och allas välmåeende.
Anställningen är en sex månaders provanställning med möjlighet till tillsvidare anställning.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande
Tillträde till tjänsten f.o.m 20251023 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: maarit.beijar@sverigefinskaskolan.eu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sverigefinska Skolan i Stockholm AB
(org.nr 556482-3937)
Fridhemsgatan 17 (visa karta
)
112 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Sverigefinska Skolan I Stockholm AB Jobbnummer
9528784