Barnsjuksköterska för uppdrag på barnavdelning - Sens Care / MixMedicare AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Sens Care / MixMedicare AB

Sens Care / MixMedicare AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-04-01Om uppdragetVi söker erfaren barnsjuksköterska för uppdrag på vårdavdelning med barn och ungdomar med njursjukdomar, hematologiska sjukdomar samt barn och ungdomar med leversjukdomarTidsperiod: omgående t o m 30 SeptemberArbetstid: dag, kväll och nattJournalsystem: Take Care2021-04-01Sedvanliga för barnsjuksköterska på vårdavdelning med högspecialiserad vård.Bemanningen på dagtid är 2-3 ssk och på kvällen 1-2 ssk. Helger 2 ssk per pass. Man arbetar i team tillsammans med bsk och ett team har 1-4 patienter beroende på vårdtyngd. Patienterna kan vara från ett par veckor upp till 18 år. Sjuksköterskans arbetsuppgifter är i huvudsak provtagning, pvk, CVK, SVP. Läkemedelshantering iordningställande och administrering, per os och iv, vilket kan ta en stor del av arbetstiden. Förberedelser för diverse olika procedurer och undersökningar. Stöd till föräldrar. Dokumentation i TakeCare journalsystem.Barnsjuksköterska med ett par års erfarenhet av slutenvården.Sens Care AB är ett bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Vi har lång erfarenhet och har funnits sedan 2002.Hos oss kan du känna dig trygg då vi är ett auktoriserat företag med kollektivavtal och tjänstepension. Konsultcheferna hos oss har alla en bakgrund från sjukvården. Vi bemannar med omtanke!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-09Sens Care / MixMedicare AB5670780