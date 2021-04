Barnmorskor till BB-avdelning i Helsingborg - Region Skåne, Helsingborgs lasarett - Sjuksköterskejobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett

Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg2021-04-06Gör skillnad. Varje dag.Är du barnmorska och vill arbeta i en spännande miljö med kompetenta kollegor? Då kan du vara är den vi söker! Vi välkomnar nu två kollegor till oss på BB-avdelningen i Helsingborg. Hos oss får du möjlighet att bidra till att ge människor livskvalité i ett av livets mest omvälvande skeenden.På vår avdelning vårdas normalförlösta kvinnor samt kvinnor där komplikationer tillstöter under graviditeten och/eller under förlossningen och som då kan behöva större insatser samt längre vistelse på sjukhuset. Då vi har in- och utskrivningar varje dag skiftar arbetstempot, vilket gör arbetet varierande och spännande.Vi arbetar i tvärfackliga team bestående av medarbetare med hög kompetens och många års erfarenhet. Fysioterapeut finns att tillgå måndag till fredag och vid behov kan vi koppla in kurator. Vi arbetar med familjen i fokus och det är utifrån deras behov som vårdtiden avgörs. Vi erbjuder även familjer som går hem inom 48 timmar hembesök av en barnmorska genom BB-hemma. Det ingår rotation i team mellan BB-hemma och BB-avdelning.2021-04-06I rollen som barnmorska vårdar du nyförlösta kvinnor och deras barn. Du tar även hand om de kvinnor som har komplikationer under graviditeten och/eller förlossningen och har behov av mer omfattande sjukhusvårdande insatser. I ditt arbete ingår även att ge råd, stöd och information till våra nyblivna föräldrar.Hos oss goda utvecklingsmöjligheter samt möjlighet att använda dina kunskaper och erfarenheter till individuell bedömning av mammans och barnets hälsa samt familjedynamiken i nyföddhetsperspektiv. Amningsstöd, kontroller och provtagning i hemmet är en del av dina arbetsuppgifter. Vi lägger stort fokus på att ge individuellt stöd, råd och hjälp i den tidiga amningsprocessen. Möjlighet till rotation mot förlossningen finns.Det här är en delad tjänst mellan vår avdelning och BB-hemma, vilket innebär att du till stor del arbetar hemma hos patienten.Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du tidigare erfarenhet från arbete inom förlossning/BB är det meriterande, likaså om du arbetat i journalsystemet Obstetrix.Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter.I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Förvaltning Skånes sjukhus nordväst är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar med cirka 3 700 medarbetare främst på sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm, men även i Landskrona. Verksamheten omfattar hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. På Helsingborgs lasarett bedriver vi akutverksamhet dygnet runt. Här genomförs både akuta och planerade operationer. På lasarettet finns både förlossning och neonatalvård och de flesta internmedicinska specialiteterna är representerade. I Ängelholm bedriver vi närsjukvård, rehabilitering och specialiserad vård. Här genomförs planerade operationer, bland annat inom ortopedi. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-27Region Skåne, Helsingborgs lasarett5674125