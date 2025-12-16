Barnmorska till Mama Mia Solna
Barnmorskegruppen Mama Mia AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
Vår omtyckta mottagning behöver förstärkning, vi behöver bli fler!
Mama Mia Solna BMM ligger i fina lokaler i Solna business park.
Här arbetar vi med graviditetskontroller men även med preventivmedelsrådgivning, STI provtagning, klimakterierådgivning samt cellprovtagning. Vi har nära samarbete med övriga verksamheter i samma lokal, såsom Mama Mia BVC samt To Care vårdcentral.
Mama Mia Solna är en populär mottagning och vi har nu behov av en tidsbegränsad visstidsanställning med mycket goda möjligheter till en fast anställning.
På mottagningen arbetar 6 barnmorskor och en fantastisk administratör. Vi som arbetsgrupp trivs bra
tillsammans och har det roligt på jobbet.
Kommunikationsmöjligheterna till vår mottagning är mycket goda med närhet till såväl tunnelbana, pendeltåg, tvärbana och buss.
Våra värdeord "Empatisk, Engagerad och Kompetent" beskriver oss som företag, vår
personal, hur vi möter våra kunder, varandra och vår omvärld.
Om dig:
Du ska vara legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt för preventivmedel. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete på barnmorskemottagning. Det är viktigt att du som person är ansvarstagande, noggrann, flexibel, positiv och har god samarbetsförmåga.
Att ha ett professionellt förhållningssätt och ett positivt bemötande mot såväl kunder som medarbetare är en självklarhet för dig.
Vi ser gärna att du har intresse av att utveckla verksamheten tillsammans med oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2025-12-16Anställningsvillkor
Tidsbegränsad visstidsanställning under 2026, 80-100% tjänstgöringsgrad med mycket goda möjligheter till fast tjänst.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med att
söka!
Möjlighet finns att börja redan i januari.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bifoga personligt brev samt CV.Om företaget
Mama Mia ingår i vårdkoncernen Prima vård. Prima vård är ett vårdbolag med verksamhet inom såväl primärvård, psykiatri, arbetsliv, BVC och mödrahälsovård i mellersta och södra Sverige. Nordstjernan är huvudägare med den uttalade ambition att bygga en högkvalitativ aktör inom svensk hälso- och sjukvård. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barnmorskegruppen Mama Mia AB
(org.nr 556397-4863) Arbetsplats
Mama Mia Kontakt
Verksamhetschef
Karin Petrovic karin.petrovic@mamamia.se 0790065871 Jobbnummer
9647967