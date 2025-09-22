Barnmorska förlossning
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Gynekologi/obstetrik - slutenvård
Visby lasaretts förlossnings- och BB-avdelning är en liten enhet som sätter patienten i centrum.
Vi har en mycket god och familjär sammanhållning i personalgruppen med fin parvård, en sammanhållen vårdkedja och hög kontinuitet.
Verksamheten för obstetrik och gynekologi består av förlossning, BB och gynavdelning där vi arbetar mycket nära varandra. Vi har både 3- och 2-skiftsarbete och förhåller oss till rådande arbetstidsavtal.
Du som medarbetare är viktig, varför vi gärna sätter dig i centrum så att du kan sätta patienten i centrum. Vi strävar efter ett gott arbetsklimat och högt i tak med personlig utveckling och öppenhet som mål.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som legitimerad barnmorska hos oss kommer du att arbeta med förlossning, BB och till viss del gyn-patienter. Du handlägger normala och komplicerade förlossningar och arbetar i team med undersköterska och läkare. Vi strävar efter hög närvaro i förlossningsrummet såsom tänkt "en födande - en barnmorska" så att vi tillsammans kan skapa en god förlossningsupplevelse för familjen. Under BB-tiden stöttar du tillsammans med en undersköterska föräldraparet i sina nya roller som föräldrar med stort fokus på 0-separation, hud-mot-hud och amning.
På vår gyn-avdelningen vårdar vi framför allt sjuka och nyopererade patienter men även avbrytanden och antenatal-patienter. Här arbetar framförallt våra sjuksköterskor, men i deras frånvaro ersätter barnmorskor dem.
Vem är du?
Vi söker dig som är relativt ny i rollen som barnmorska eller dig som redan är trygg i din yrkesroll som förlösande barnmorska. På Gotland får du tid med den födande, vilket är en trygghet för den födande och en styrka hos oss.
Du har också erfarenhet av BB-vård och gärna även från arbete på en gynekologisk avdelning.
Du har ett lyhört och ödmjukt tillmötesgående sätt och du trivs med att arbeta samverkande kring familjen och har en god förmåga att samarbeta både internt och över gränser mot andra enheter. Vidare värdesätter vi ett genuint intresse för att arbeta inom kvinnohälsa och kvinnosjukvård och att du visar engagemang för att vidareutveckla området. Är du dessutom positiv och nyfiken på förändring, tror vi att du kan vara en av våra nya kollegor. Extra meriterande är om du också skulle vilja utveckla dig och även arbeta på vår gynmottagning. Nyfiken på det? Då pratar vi om det!
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
