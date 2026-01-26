Barnmorska
2026-01-26
Är du en självständig och professionell barnmorska och vill arbeta i en organisation som tar till vara på din erfarenhet och tar dig framåt i karriären? Då ska du söka denna tjänst hos oss!
Barnmorskemottagningarna på Gibraltargatan och Kungshöjd är två trivsamma mottagningar i centrala Göteborg som har ett nära samarbete med varandra.
På mottagningarna arbetar för närvarande totalt 20 barnmorskor och tre undersköterskor.
Alla våra barnmorskemottagningar är HBTQ-diplomerade och vi arbetar kvalitetssäkrat enligt ISO ledning och kvalitetssystem 9001:2015.
Om arbetet
Som barnmorska arbetar du självständigt med reproduktiv och sexuell hälsa. Dina arbetsuppgifter består bland annat av graviditetsövervakning, gynekologiska cellprovskontroller, preventivmedelsrådgivning och STI-förebyggande arbete. Du arbetar även med telefonrådgivning, digitala vårdmöten och handledning av studenter.
Vi vill främja medarbetarnas utveckling och arbetar efter karriärutvecklingsmodeller, där vi kartlägger din kompetens i förhållande till modellen samt vad som skulle kunna vara nästa steg i form av utbildning, utveckling och arbetsuppgifter. Hos oss är du delaktig i både din egen och mottagningens utveckling och vi tar vara på din initiativkraft.
Vi erbjuder alla medarbetare mentorskap och lägger stor vikt vid en god individanpassad introduktion. Som barnmorska hos oss får du upp till tio kompetensutvecklingsdagar per år. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö, hos oss trivs våra medarbetare på sin arbetsplats.
Vi erbjuder också förmåner såsom flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag. Arbetet sker dagtid, men där viss kvällstjänstgöring ingår.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/
dinaformaner/
Följ oss gärna på Instagram, där heter vi barnmorskemottagningar_vgr
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt. Erfarenhet från arbete på barnmorskemottagning är meriterande. Som person är du självständig, flexibel och har en god samarbetsförmåga. I ditt arbete har du ett professionellt förhållningssätt och ett positivt bemötande mot såväl patienter som medarbetare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Tjänstgöring kan förekomma på andra mottagningar i området.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
